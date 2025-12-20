Nuova Ferrari 2026: quando verrà presenta la prossima monoposto di Leclerc e Hamilton
Venerdì 23 gennaio sarà una giornata cerchiata in rosso sul calendario degli appassionati di Formula 1. In quella data, infatti, Ferrari presenterà ufficialmente la nuova monoposto che affronterà la stagione 2026, la prima segnata dal profondo cambiamento regolamentare. La nuova vettura del Cavallino Rampante verrà svelata a Maranello e scenderà immediatamente in pista sul circuito di Fiorano per il tradizionale shakedown del filming-day
Leclerc e Hamilton subito protagonisti
Sarà già l’occasione per vedere all’opera entrambi i piloti della Rossa: Charles Leclerc e Lewis Hamilton percorreranno un paio di centinaia di chilometri complessivi durante il filming-day. Chilometri preziosi, seppur limitati dal regolamento, che serviranno per un primo rodaggio e per verificare il corretto funzionamento dei sistemi principali della vettura. Dopo il debutto di Fiorano, la tabella di marcia sarà particolarmente intensa. Tra fine gennaio e metà febbraio sono infatti in programma tre sessioni di test ufficiali tra Barcellona e Bahrain, dove tutte le scuderie completeranno le fasi di sviluppo iniziale delle nuove monoposto. Come previsto dal regolamento, non sarà possibile effettuare test privati aggiuntivi per raccogliere ulteriori dati. A fare chiarezza sulla pianificazione è stato il team principal Fred Vasseur: "Il lancio della nuova vettura è fissato per il 23 gennaio, a Maranello. Ciò significa che completeremo la macchina il 22. È una time-line serrata, ma tutte le squadre si trovano nella stessa situazione. Il nome della nuova vettura? Lo scoprirete il giorno della presentazione, non voglio svelare troppi dettagli per ora".