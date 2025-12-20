Leclerc e Hamilton subito protagonisti

Sarà già l’occasione per vedere all’opera entrambi i piloti della Rossa: Charles Leclerc e Lewis Hamilton percorreranno un paio di centinaia di chilometri complessivi durante il filming-day. Chilometri preziosi, seppur limitati dal regolamento, che serviranno per un primo rodaggio e per verificare il corretto funzionamento dei sistemi principali della vettura. Dopo il debutto di Fiorano, la tabella di marcia sarà particolarmente intensa. Tra fine gennaio e metà febbraio sono infatti in programma tre sessioni di test ufficiali tra Barcellona e Bahrain, dove tutte le scuderie completeranno le fasi di sviluppo iniziale delle nuove monoposto. Come previsto dal regolamento, non sarà possibile effettuare test privati aggiuntivi per raccogliere ulteriori dati. A fare chiarezza sulla pianificazione è stato il team principal Fred Vasseur: "Il lancio della nuova vettura è fissato per il 23 gennaio, a Maranello. Ciò significa che completeremo la macchina il 22. È una time-line serrata, ma tutte le squadre si trovano nella stessa situazione. Il nome della nuova vettura? Lo scoprirete il giorno della presentazione, non voglio svelare troppi dettagli per ora".