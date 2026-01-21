Ferrari, che frecciata dalla Red Bull: social scatenati, cosa è successo

Manca ancora tanto all'8 marzo , giorno del Gran Premio d'Australia che segnerà l'inizio ufficiale della nuova stagione di F1 , ma intanto si riaccendono già le rivalità tra i team. In questi giorni è infatti il momento delle presentazioni delle nuove monoposto, con le varie scuderie che pian piano stanno svelando le livree scelte per il 2026. Cresce l'attesa per la Ferrari , che verrà svelata il 23 gennaio , mentre intanto la Red Bull , già svelata lo scorso 15 gennaio, ha deciso di ' attaccare ' sui social.

Ferrari-Red Bull, che frecciata sui social: cosa è successo

In attesa di svelare la nuova SF-26, l'account ufficiale della scuderia di Maranello sta pubblicando alcuni post sui social per aumentare l'hype e caricare i tifosi per l'evento di presentazione. In uno degli ultimi pubblicati, con protagonista la nuova monoposto al buio per mantenere ancora il segreto, la Ferrari ha scritto: "Built in the dark. Driven in the light", ovvero "Costruita al buio. Da guidare nella luce". Un post normale all'apparenza, al quale però Red Bull ha sentito il bisogno di rispondere. L'account ufficiale del team motorizzato Ford da questa stagione ha pubblicato una foto della RB22, già svelata negli scorsi giorni, riprendendo le parole della Rossa: "Built in the light. Also, driven in the light", ovvero "Costruita nella luce. E anche da guidare nella luce". Una frecciata social molto evidente che ha già scaldato gli animi dei tifosi, in attesa dell'inizio di una nuova stagione che promette spettacolo.