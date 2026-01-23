Nuova Ferrari SF-26, cosa cambia per Hamilton e Leclerc: dall'abitacolo bianco ai nuovi propulsori ibridi

Non è San Valentino, come da tradizione, eppure ci si innamora anche oggi che è un semplice venerdì 23 gennaio. La Ferrari ha tolto i veli alla nuova monoposto per il Mondiale di Formula 1 2026: la SF-26. Tifosi di Maranello impazziti a Fiorano per la presentazione della nuova arma di Leclerc ed Hamilton, chiamati nella prossima stagione (inizio in Australia nel weekend dell'8 marzo) a riscattarsi dalla brutta annata, conclusa senza mai salire sul primo gradino di una gara della domenica. Tra le prime novità l'abitacolo bianco stile ‘312’, la macchina che fece la storia tra la fine degli anni '60 e la fine degli anni '70. Sarà l'anno zero per il Circus visto i nuovi regolamenti completamente rinnovati, che hanno portato a una revisione approfondita dell’architettura delle vetture. Il telaio abbandona l’effetto suolo per un approccio aerodinamico, con linee più pulite e un peso ridotto, con una power unit di nuova generazione di motore ibridi, con l’eliminazione della MGU-H e una MGU-K potenziata fino a 350 kW, a rafforzare il ruolo della componente elettrica.