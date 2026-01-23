Nuova Ferrari SF-26, cosa cambia per Hamilton e Leclerc: dall'abitacolo bianco ai nuovi propulsori ibridi
Non è San Valentino, come da tradizione, eppure ci si innamora anche oggi che è un semplice venerdì 23 gennaio. La Ferrari ha tolto i veli alla nuova monoposto per il Mondiale di Formula 1 2026: la SF-26. Tifosi di Maranello impazziti a Fiorano per la presentazione della nuova arma di Leclerc ed Hamilton, chiamati nella prossima stagione (inizio in Australia nel weekend dell'8 marzo) a riscattarsi dalla brutta annata, conclusa senza mai salire sul primo gradino di una gara della domenica. Tra le prime novità l'abitacolo bianco stile ‘312’, la macchina che fece la storia tra la fine degli anni '60 e la fine degli anni '70. Sarà l'anno zero per il Circus visto i nuovi regolamenti completamente rinnovati, che hanno portato a una revisione approfondita dell’architettura delle vetture. Il telaio abbandona l’effetto suolo per un approccio aerodinamico, con linee più pulite e un peso ridotto, con una power unit di nuova generazione di motore ibridi, con l’eliminazione della MGU-H e una MGU-K potenziata fino a 350 kW, a rafforzare il ruolo della componente elettrica.
Dal telaio al motore: tutti i dettagli della nuova Ferrari di Leclerc ed Hamilton
Ecci la scheda tecnica della nuova SF-26:
Chassis
Telaio in materiale composito a nido d’ape in fibra di carbonio con protezione halo per l’abitacolo
Carrozzeria e sedile in fibra di carbonio
Cambio longitudinale Ferrari a 8 marce più retro
Differenziale posteriore a controllo idraulico
Freni a disco autoventilanti in carbonio Brembo (anteriore e posteriore) e sistema di controllo elettronico sui freni posteriori
Sospensioni anteriori e posteriori a puntone (schema push-rod)
Peso complessivo con acqua, olio e pilota: 770 kg
Ruote anteriori e posteriori: 18”
Power unit
Motore sovralimentato
Nome: 067/6
Cilindrata: 1.600 cc
Sovralimentazione: turbo singolo
Max giri minuto turbo: 150.000
Max portata energetica benzina: 3.000 MJ/h
Configurazione: V6 90°
Nr cilindri: 6
Alesaggio: 80 mm
Corsa: 53 mm
Valvole: 4 per cilindro
Iniezione diretta, max 350 bar
Sistema ERS
Configurazione: sistema ibrido di recupero dell’energia con singolo motogeneratore elettrico (MGU-K)
Pacco batteria: batterie in ioni di litio, peso minimo con elettronica di controllo 35 kg
Energia batteria: 4 MJ max delta SOC, 9 MJ max energia in fase di ricarica
Max tensione di esercizio: 1.000 V
Potenza MGU-K: 350 kW
Max giri minuto MGU-K: 60.000