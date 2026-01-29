Schumacher '94, in arrivo su Netflix un nuovo documentario sul campione tedesco

Mentre il mondo continua a interrogarsi sulle condizioni di Michael Schumacher , sette volte campione del mondo di F1 e rimasto gravemente ferito il 29 dicembre del 2013 in un incidente avvenuto su una pista da sci nella località francese di Méribel, 'Netflix' ha annunciato per questo 2026 l'uscita di un nuovo documentario sull'ex pilota tedesco ( oggi 57enne ). 'Schumacher ’94' è il titolo del film, prodotto da 'LEONINE Documentaries' e diretto da Christin Freitag, che si concentrerà appunto sul Mondiale del 1994 (il primo dei due vinti alla guida della Benetton da Schumi, che dal 2000 al 2004 ne vinse poi altri cinque di fila con la Ferrari) e vedrà coinvolta anche della moglie Corinna , già presente in un precedente documentario diffuso sempre da 'Netflix' nel 2021.

Schumacher '94, il nuovo documentario annunciato da Netflix

“Il 1994 segna una svolta nella storia della Formula 1 - spiega proprio 'Netflix' nell'annuncio avvenuto a Berlino -: il venticinquenne Michael Schumacher vince il primo Gran Premio della stagione in Brasile, ponendo le basi per una carriera senza precedenti il 1994, una delle stagioni più drammatiche ed emozionanti nella storia della Formula 1, è stato caratterizzato da eventi di grande impatto, come il fatale incidente di Ayrton Senna, nonché da accuse di manipolazione e scorrettezze in pista. Allo stesso tempo, è emersa una vera e propria ‘Schumi Mania’. La moglie di Michael Schumacher, Corinna Schumacher, e altre persone a lui vicine ricordano com’era in quel periodo. Ricordano un combattente senza compromessi in pista e un uomo sensibile ed empatico fuori dalla pista. Corinna Schumacher, che è sempre stata il suo sostegno emotivo, offre anche uno sguardo sugli inizi di una straordinaria storia d’amore, che continua ancora oggi”.