Hamilton di fuoco contro le regole del Mondiale: "Ridicolo, troppo difficili. Serve la laurea..."

"Sono ridicolmente complesse". Lewis Hamilton è molto critico nei confronti delle nuove regole tecniche della Formula 1. Il pilota della Ferrari è convinto che "nessuno tra i tifosi le capirà". Il malumore del pilota inglese è sul livello di gestione dell'energia richiesto dai nuovi motori 2026, la cui potenza è ora suddivisa quasi equamente tra motore a combustione interna e componente elettrica. "L'altro giorno ho partecipato a una riunione in cui ci hanno spiegato tutto. È come se servisse una laurea per comprenderlo appieno", ha detto Hamilton.