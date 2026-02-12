Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 12 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Norris contro Verstappen: "Ritirati, nessuno ti obbliga a stare qui". La provocazione infiamma la F1

Il campione del mondo in carica risponde all'olandese della Red Bull, che aveva criticato le nuove monoposto: "A me piacciono e non mi lamento"
3 min
TagsnorrisverstappenF1

La stagione di Formula Uno non è ancora cominciata, ma al secondo giorno di test in Bahrain la tensione è già altissima. I piloti stanno esprimendo le loro prime impressioni sulle nuove monoposto, ed hanno fatto scalpore le parole di Hamilton ("serve una laurea per capirle...") ma soprattutto quelle di Max Verstappen, arrivato addirittura a suggerire il suo addio alla F1 vista una vettura "non divertente da guidare".

Norris provoca Verstappen: "Può ritirarsi, nessuno lo obbliga a restare"

In un clima già pesante ed incerto, è arrivata la dura provocazione di Lando Norris. Il campione del mondo in carica non ha gradito le parole del rivale olandese, battuto la scorsa stagione per conquistare il suo primo titolo in carriera, con una risposta che ha infiammato il mondo F1: "Verstappen ha detto che potrebbe andarsene? Se vuole ritirarsi, può farlo. Nessuno lo obbliga a stare qui".

Norris: "Queste macchine mi piacciono, non mi lamento"

“Le sue parole sono state molto divertenti - il commento di Norris dopo il secondo giorno di test in Bahrain -. Se Max vuole ritirarsi, può farlo. La F1 è in continua evoluzione e a volte va meglio ed altre peggio. Ma in fin dei conti veniamo pagati cifre assurde e non ci si può lamentare. Per me è una sfida divertente, bisogna guidare in modo diverso e gestire in modo diverso. Personalmente continuo a correre, a viaggiare per il mondo e a divertirmi un sacco. Quindi, niente di cui lamentarmi. Max ovviamente cercherà di vincere, non smetterà di provarci. Magari sorriderà un po’ di meno, questo sì. Ognuno può farsi la sua opinione su questi regolamenti e decidere cosa pensare o cosa fare. Nessuno dovrebbe lamentarsi o arrabbiarsi. A lui queste macchine potrebbero non piacergli? A me sì”. La rivalità tra Norris e Verstappen si infiamma quando manca ancora tanto alla prima gara della nuova stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Formula 1

