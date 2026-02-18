Ferrari stupisce tutti: la nuova ala preoccupa i rivali e non può essere copiata, tutti i dettagli

SAKHIR (BAHRAIN) - Inizia la seconda sessione di test invernali per la Formula Uno, in attesa del via ufficiale della nuova stagione in programma il prossimo 8 marzo . Primi giri per i piloti e le loro nuove monoposto sul circuito del Bahrain . E a catturare l'attenzione degli appassionati e dei team è stata la Ferrari , che ha svelato all'ultimo secondo una nuova modifica sulla sua SF-26.

Ferrari a sorpresa: ecco la nuova ala sul tubo di scarico

Leclerc è sceso in pista mostrando per la prima volta una grossa novità sulla sua vettura: una piccola ala davanti al turbo di scarico della SF-26, una soluzione innovativa che ha sorpreso un po' tutti. Un flap aerodinamico estremamente geniale, frutto di una grande idea dei tecnici Ferrari. Una soluzione del genere, all’uscita del terminale di scarico, era severamente proibita con i vecchi regolamenti. Grazie al nuovo regolamento per il 2026, però, il team di Maranello è riuscito ad aggirare questa norma, spostando il differenziale nella posizione più arretrata possibile. Una soluzione che può offrire numerosi vantaggi specialmente con le nuove regole, visto il pesante bisogno delle nuove power uniti di ricaricare la batteria durante il giro. Secondo le stime degli esperti, il nuovo flap potrebbe portare un guadagno tra i 0.150 e i 0.250 secondi al giro. Azzeccata anche l'idea di tenere il progetto nascosto finora: con pochi giorni rimasti prima dell'inizio della stagione, gli altri team non possono copiare questa idea senza rimettere mano ai proprio progetti. Una novità che fa sperare i tifosi, il team e anche Leclerc e Hamilton per una grande annata.