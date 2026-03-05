Caos Aston Martin in F1, la durissima frase: "È come stare su una sedia elettrica. Con quelle vibrazioni..."

Gp dell'Australia a rischio per le Aston Martin

Lo ha dichiarato il direttore tecnico del team, Adrien Newey, lanciando l'allarme a tre giorni dal via del Gp di Melbourne. L'ingegnere britannico ha rivelato che le vibrazioni causate dal nuovo motore Honda che ora alimenta le monoposto verdi potrebbero causare danni ai nervi dei piloti. "Il propulsore è la fonte delle vibrazioni; le amplifica. ueste vibrazioni causano alcuni problemi di affidabilità che dobbiamo correggere. Ma il problema molto più grande è che queste vibrazioni alla fine vengono trasmesse alle dita del pilota", ha spiegato Newey. "Fernando crede di non poter percorrere più di 25 giri consecutivi prima di rischiare danni permanenti ai nervi delle mani. Lance, d'altra parte, pensa di non poter percorrere più di 15 giri prima di raggiungere quella soglia", ha aggiunto. "Dovremo quindi limitare drasticamente il numero di giri completati in gara finché non avremo identificato la fonte delle vibrazioni e migliorato la situazione alla radice", ha concluso.

La dura frase di Stroll

Lance Stroll ha intanto usato un'immagine molto forte per descrivere il disagio provato nel guidare l'Aston Martin: "È come sedersi su una sedia elettrica - ha detto il pilota canadese -. Non so come dare l'idea con un paragone: immagino che sedersi su una sedia elettrica e venire fulminati non sia così lontano... È una vibrazione molto fastidiosa e fa male al motore, ma anche alle persone a bordo dell'auto".

Alonso prova a sdrammatizare

Un po' più ottimista è apparso invece il suo compagno di squadra Fernando Alonso che ha provato a sdrammatizzare: "Non è doloroso e non è complicato controllare la macchina. L'adrenalina è sempre molto più forte di qualsiasi dolore - ha detto lo spagnolo, ex ferrarista e due volte campione del mondo con la Renault -. Se stessimo lottando per la vittoria, potremmo rimanere in macchina per tre ore". Aston Martin, accreditata del ruolo di possibile outsider visto l'arrivo di Newey, ha avuto in realtà diversi problemi di affidabilità nei test in Bahrein.