F1, via al Mondiale con il Gp d'Australia: data, orario e dove vederlo in tv e in streaming
MELBOURNE (AUSTRALIA) - La grande attesa degli appassionati di Formula 1 e dei tifosi di una Ferrari in carca di riscatto sta per finire, perché a Melbourne è tutto pronto per il Gran Premio d'Australia che sul circuito semicittadino dell’Albert Park (5.303 metri, 58 giri da percorrere) il Mondiale 2026, prima delle 24 gare previste dal calendario (con il Gp del Bahrain però a rischio a causa dalla guerra in Iran).
F1, via al Mondiale: il programma del weekend a Melbourne
Questo il programma del weekend (6-8 marzo) di Formula 1 a Melbourne (orario italiano):
Venerdì (6 marzo) - Prove libere (ore 2.30-3.30 e ore 6-7)
Sabato (7 marzo) - Prove libere (ore 2.30-3.30) e Qualifiche (ore 6)
Domenica (8 marzo) - Gp d'Australia (ore 5)
Gp dell'Australia: dove vederlo in tv e in streaming
Tutto il weekend della Formula 1 a Melbourne potrà essere seguito in diretta tv su Sky (per abbonati) e in streaming su SkyGo e su NOW (per abbonati). In chiaro ma in differita potranno essere viste le Qualifiche (sabato 7 marzo, ore 14) e la gara (domenica 8 marzo, ore 14). Notizie sulle prove libere, dichiarazioni dei protagonisti, curiosità e le dirette testuali delle Qualifiche e del Gp d'Australia saranno inoltre disponibili sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.
MELBOURNE (AUSTRALIA) - La grande attesa degli appassionati di Formula 1 e dei tifosi di una Ferrari in carca di riscatto sta per finire, perché a Melbourne è tutto pronto per il Gran Premio d'Australia che sul circuito semicittadino dell’Albert Park (5.303 metri, 58 giri da percorrere) il Mondiale 2026, prima delle 24 gare previste dal calendario (con il Gp del Bahrain però a rischio a causa dalla guerra in Iran).
F1, via al Mondiale: il programma del weekend a Melbourne
Questo il programma del weekend (6-8 marzo) di Formula 1 a Melbourne (orario italiano):
Venerdì (6 marzo) - Prove libere (ore 2.30-3.30 e ore 6-7)
Sabato (7 marzo) - Prove libere (ore 2.30-3.30) e Qualifiche (ore 6)
Domenica (8 marzo) - Gp d'Australia (ore 5)