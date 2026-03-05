F1, via al Mondiale con il Gp d'Australia: data, orario e dove vederlo in tv e in streaming

Gp dell'Australia: dove vederlo in tv e in streaming

Tutto il weekend della Formula 1 a Melbourne potrà essere seguito in diretta tv su Sky (per abbonati) e in streaming su SkyGo e su NOW (per abbonati). In chiaro ma in differita potranno essere viste le Qualifiche (sabato 7 marzo, ore 14) e la gara (domenica 8 marzo, ore 14). Notizie sulle prove libere, dichiarazioni dei protagonisti, curiosità e le dirette testuali delle Qualifiche e del Gp d'Australia saranno inoltre disponibili sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.