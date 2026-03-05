F1, quanti dubbi sul Gp d'Australia: il caso partenze, la ricarica della batteria e una curva "critica"

La stagione di Formula Uno sta ufficialmente per iniziare , con i team e i piloti che sono già arrivati a Melbourne per il Gran Premio d'Australia . In attesa delle prove libere, delle qualifiche e poi della gara ( qui tutti gli orari del weekend ), iniziano le prime speculazioni sull'inizio della nuova annata. Tra grandi favorite, prima fra tutte Mercedes e Ferrari , e possibili disastri, come quello della Aston Martin , sono tanti anche i dubbi che accompagnano questa prima gara della stagione.

F1, il caso partenze: cosa può succedere in Australia

I problemi sono legati alle nuove monoposto, la grande novità di questo 2026 e già fortemente criticate dopo i primi test in Bahrain. La criticità principale è legata alla gestione dell’energia, che diventa un'aggiunta fondamentale nello stile di guida dei vari piloti. Il nuovo motore vede infatti una power unit perfettamente divisa tra motore endotermico e MGU-K, con l'eliminazione della MGU-H. Proprio quest'ultimo dispositivo era responsabile di attivare il turbo ai bassi regimi, creando uno dei primi problemi che si vedranno durante il Gran Premio d'Australia: una partenza più lunga. A causa del turbo-lag, infatti, la direzione gara ha già annunciato che verranno dati cinque secondi di ‘pre-start’ per permettere alle monoposto di raggiungere i giri necessari del motore. Solo dopo questa procedura si andrà avanti con l'accensione dei cinque luci sui semafori. Ma secondo alcuni esperti potrebbero ancora accadere episodi di 'stalling', ovvero un numero di giri non sufficienti a far partire il motore, creando dunque problemi alla partenza.

Gp d'Australia, la gestione dell'energia è una criticità

Altro grande problema è quello legato alla ricarica della batteria, azione fondamentale nel nuovo regolamento per poter raggiungere le massime velocità in rettilineo. Una grossa novità per i piloti, che si ritroveranno ad affrontare la questione in un circuito già molto complicato: l'Albert Park di Melbourne con i suoi lunghi tratti da percorrere a pieno gas rende nettamente più difficile tale operazione rispetto ad altri circuiti. Nello specifico è una sequenza di curve a preoccupare gli esperti, ovvero curva 8, 9 e 10 nel secondo settore. Si tratta infatti di una zona ad altissima velocità, dove i piloti guidano al massimo per circa 15 secondi, prima di un rapido cambio di direzione che porta poi ad altri 6 secondi a gas spalancato, arrivando finalmente ad una zona di frenata dove è possibile ricaricare la batteria. Una sequenza che potrebbe mettere in mostra tutti i problemi delle nuove monoposto, in cui i piloti saranno costretti ad usare quasi interamente la loro energia per tenere il passo, arrivando poi ai rettilinei successivi con una velocità massima nettamente inferiore, visto il solo uso del motore termico.