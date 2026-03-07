Formula 1, Russell in pole in Australia: Ferrari lontane, Verstappen fuori

MELBOURNE - Semaforo verde sulla nuova stagione della Formula 1. E le prime qualifiche sono a firma Mercedes. La Stella si innalza subito a prima forza del Mondiale: dai test pre-stagionali alla battaglia della pole, con il nuovo regolamento sono stati sempre davanti. George Russell con il miglior tempo, Kimi Antonelli secondo , anche se resta sotto indagine per una possibile penalità legata a una situazione di “unsafe condition”. In seconda fila scatteranno Hadjar e la Ferrari di Leclerc, mentre la terza sarà occupata dalle McLaren di Piastri e Norris. Hamilton chiude settimo. Sessione complicata invece per Verstappen: l’olandese finisce contro il muro a metà del Q1 e sarà costretto a partire dalle retrovie.

Il resoconto delle qualifiche

In seconda fila spicca la sorpresa Isack Hadjar con la Red Bull, terzo con un distacco di 0"785, davanti alla Ferrari di Charles Leclerc, quarto a 0"809. Terza fila interamente occupata dalle McLaren: Oscar Piastri è quinto (+0"862) e precede il compagno di squadra Lando Norris (+0"957). Solo settimo Lewis Hamilton con l’altra Ferrari, staccato di 0"960 dalla pole di Russell. A chiudere la top ten ci sono le Racing Bulls di Liam Lawson (+1"476) e Arvid Lindblad (+2"729), insieme all’Audi di Gabriel Bortoleto. In Q2 restano fuori le due Haas di Oliver Bearman (12°) ed Esteban Ocon (13°), le Alpine di Pierre Gasly (14°) e Franco Colapinto (16°), oltre a Nico Hulkenberg (Audi), 11°, e Alexander Albon (Williams). Sessione da dimenticare invece per Max Verstappen (Red Bull), finito contro il muro in Q1 dopo un testacoda in curva 1: l’olandese non ha registrato alcun tempo. Stessa sorte per Lance Stroll (Aston Martin) e Carlos Sainz (Williams), rimasti ai box a causa di problemi di affidabilità. Al debutto in Formula 1 la Cadillac chiude 18ª con Sergio Perez e 19ª con Valtteri Bottas.