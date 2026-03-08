Verstappen furioso e crudele contro il pilota esordiente in Formula 1: "Quel cog*****..."

Un sesto posto che per un campione abituato a salire sul podio fin dalla prima gara, non può che far male nonostante una rimonta dalla 20ª posizione dopo l'incidente nelle qualifiche del sabato. Cambia tutto in questa nuova Formula 1 e cambia anche il posizionamento di Max Verstappen . Il campione olandese inizia in salita questo Mondiale di Formula 1 2026 con una gara inaugurale, come da tradizione in Australia, che non lo vede salire su un gradino alla prima gara come quel ritiro in Bahrain nel 2022. Non sono mancate comunque le battaglie e l'olandese della Red Bull ha dato filo da torcere a tutti i suoi avversari, con la sua solita competizione e aggressività che lo ha portato comunque dietro alla McLaren di Norris, campione in carica.

Verstappen, team radio avvelenato in Australia

Tra tutti i duelli però ce n'è stato uno in particolare che ha fatto infuriare Max: quello con il rookie della Racing Bulls Arvid Lindblad, alla sua prima gara in assoluto nel Circus. L'inglese, dalle origini indiane, è arrivato alla bandiera a scacchi all'Albert Park con un incredibile ottavo tempo, solo due piazzamenti dietro proprio a Max. Tra i due è andato in scena un duello di fuoco però al rientro ai box in regime di Virtual Safety Car. Verstappen infatti si è arrabbiato moltisismo contro il rookie, usando parole decisamente poco carine quando Lindblad ha effettuato un brake-test (prova freni, ndr) all’ingresso della corsia dei box, frenando quindi e rallentando davanti a lui bloccandogli la via e impedendogli il sorpasso prima di arrivare nella zona di inserimento del limitatore. "Quello è un brake-test?! Quel co****ne ha appena fatto un brake-test per tutta la pit lane!", ha tuonato Max via radio che poi dopo il pit stop si è liberato del nuovo pilota di Formula 1 con un magistrale sorpasso in curva 9.

L'amarezza di Verstappen e della Red Bull

Smaltita la furia poi però Max a fine gara si è detto divertito dai nuovi regolamenti introdotti: "I sorpassi sono stati divertenti, ma molte delle macchine che ho superato erano lente di più di due secondi. Ho cercato di prendere ritmo quando mi ero liberato del gruppo, ma c'era tanto degrado e non sono riuscito a trovare un buon passo gara". Insomma una prestazione comunque positiva per l'olandese che non si è fatto condizionare nemmeno dal ritiro del suo compagno di scuderia Hadjar, dopo appena 11 giri per della fuoriuscita di fumo dal motore della Red Bull.

La risposta di Lindblad a Verstappen

"Ho mostrato alla gente un po’ di quello che sono qui per fare. Nutro grande rispetto per i ragazzi con esperienza in questo sport, ma non ho intenzione di arrendermi, e credo di averlo dimostrato fin dall’inizio. Sono davvero senza parole, è stata una gara davvero folle. Sono felicissimo e molto grato a tutti nella squadra per avermi dato il pacchetto per combattere", la risposta piccata dell'angloindiano della Racing Bulls che ha solo 18 anni ma sembra molto determinato.