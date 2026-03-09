La F1 esalta le nuove monoposto e censura le critiche: è bufera sui social, cosa sta succedendo

Il primo Gran Premio della stagione 2026 inizia con una marea di polemiche. Le nuove regole sembrano non piacere a nessuno . I primi a criticarle sono stati i piloti e, dopo la gara, non sono mancate le critiche anche dei tifosi, che si sono scagliati sui social. La FIA dal canto suo, invece, esalta il GP di Melbourne postando una grafica con un paragone rispetto alla gara dello scorso anno.

GP d'Australia: più sorpassi che mai, ma ai tifosi non piace

Subito dopo la gara che ha visto la doppietta Mercedes, con Russel 1° e Antonelli 2°, seguiti da Leclerc ed Hamilton, l'account ufficiale della Formula 1 ha pubblicato una grafica che esaltava la spettacolarità della nuova stagione ed in particolare del Gp appena conclusosi a Melbourne, evidenziando come rispetto allo scorso anno ci siano stati molti più sorpassi. Nella gara del 2025, i sorpassi effettuati erano stati 45, mentre quest'anno 120, quasi il triplo. Una differenza abissale, che ai tifosi però non è piaciuta. Secondo gli utenti sui social con le nuove regole e le batterie che si scaricano e poi si ricaricano, i sorpassi sono diventati "Finti ed architettati".

I commenti dei tifosi contro il GP, la F1 li censura

Che le nuove regole non piacciano e che le batterie stiano dando numerosi problemi è ormai noto a tutti. Quello che però sta accadendo sui social ha dell'incredibile: l'account ufficiale sta eliminando tantissimi commenti negativi sulla gara e sulle nuove regole, lasciando solo quelli dei tifosi entusiasti e felici di queste novità. Anche chi ha semplicemente definito la gara a Melbourne "tra le più noiose mai viste" si è ritrovato con il commento censurato dalla F1.