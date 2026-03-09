Verstappen annoiato dalla F1: correrà la 24 Ore del Nürburgring... su una Mercedes!

Il Gran Premio d'Australia ha regalato un'altra super rimonta di Max Verstappen , che ha ormai abituato appassionati e tifosi a gare epiche partendo dal fondo e risalendo fino alle prime posizioni. Stavolta la sua rincorsa partendo dall'ultima posizione si è fermata alle spalle di Norris , con un sesto posto che non lo lascia soddisfatto . Più che del risultato in pista, l'olandese resta estremamente critico delle nuove monoposto e di quanto siano ' divertenti ' da guidare.

Verstappen attacca: "Vogliamo la vera F1"

Verstappen ha infatti dimostrato più volte che la sua passione per la guida non è legata esclusivamente alla Formula Uno, e che potrebbe pensare ad un clamoroso addio se non provasse più piacere a correre nelle monoposto. "I sorpassi sono divertenti - le parole di Max dopo la gara a Melbourne -, però la maggior parte delle macchine erano più lente di due secondi rispetto alla mia, e quindi si è trattato semplicemente di fare un po’ di… pulizia in pista. Non sono stati combattimenti corretti. Penso che la FIA dovrebbe preoccuparsi di queste regole, concentriamoci su questo. Mi fanno domande e io esprimo la mia opinione su ciò che vorrei vedere e su ciò che ritengo migliore per questo sport, perché ci tengo davvero. Amo le corse, vorrei che fossero migliori di così e dunque vediamo cosa possiamo fare. Piloti o tifosi, vogliamo solo il meglio per la Formula 1. Vogliamo la vera F1, non una versione sotto steroidi ma oggi, ancora una volta, non è stato così. Ritiro? No. Come ho detto amo le corse, anche se c’è un limite a tutto".

Verstappen alla 24 ore del Nurburgring con una Mercedes!

E dopo le parole di fuoco arrivano anche i fatti, con un annuncio ufficiale che ha scatenato i fan del motorsport: Max Verstappen correrà alla 24 Ore del Nürburgring, valida per l’Intercontinental GT Challenge, con il suo Verstappen Racing Team. L'olandese, annoiato dalla gara in Australia, scenderà su uno dei circuiti più iconici e difficili del mondo al fianco di un dream teamc che vede veterani della GT come Lucas Auer, Jules Gounon e Daniel Juncadella. Ironicamente, Verstappen correrà su una Mercedes AMG GT3 Evo brandizzata Red Bull per l'occasione. Probabilmente non potrà batterle in F1 per via del loro strapotere in pista, però può sfruttarne una per mettersi in mostra e magari aggiungere alla sua collezione uno dei trofei più celebri nel mondo del motorsport. La gara è in programma nel weekend tra il 14 e il 17 maggio, un periodo in cui la F1 sarà ferma.