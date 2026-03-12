Leclerc e l'anno del cavallo in Cina: "Speriamo che aiuti la Ferrari". Hamilton: "La Mercedes sta volando, ma..."
Tutti a caccia delle Mercedes. La Formula 1 riparte da Shanghai, in Cina, dopo il weekend di Melbourne che ha incoronato George Russell davanti al compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli. La prima doppietta della scuderia di Brackley senza Lewis Hamilton dal GP d'Italia 1955 regala al team di Toto Wolff lo status di favoriti.
Le Ferrari però non sono state a guardare e nel Gp inaugurale hanno centrato un ottimo podio per Charles Leclerc. Un terzo posto che fa ben sperare per il proseguio della stagione. "Sono a Maranello da molto tempo e aspetto l'anno del Cavallino rampante fin dall'inizio. Spero che questo sia l'anno nostro ma ci troviamo di fronte a una concorrenza molto agguerrita", ha detto il monegasco ai giornalisti prima del Gp della Cina, che è entrata nell'anno del cavallo, cosa che il ferrarista spera sia di buon auspicio per lui e la scuderia. Parlando della prossima gara, che prevede anche la Sprint, Leclerc ha ribadito di vedere "la Mercedes parecchio avanti al momento, ma a poco a poco, credo che potremo raggiungerla". Il pilota della Ferrari ha chiuso al terzo posto il Gp d'Australia, alle spalle delle Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli. "Abbiamo lavorato tantissimo per essere pronti per un weekend come questo. Era già un lavoro enorme essere pronti con queste monoposto così complesse in un fine settimana normale - ha aggiunto Leclerc -. In un weekend Sprint il lavoro è doppio perché abbiamo a disposizione pochissimi giri prima di dover essere al meglio per le qualifiche. Sarà una sfida enorme per tutti".
La previsione di Lecerc sul futuro della Ferrari
Leclerc ha spiegato anche di attendersi una curva di apprendimento molto ripida con la vettura, "ma sarà lo stesso per tutti. Dal canto mio rimango fiducioso sul potenziale della SF-26 e sul margine di miglioramento nelle prossime gare. Impareremo sempre di più e riusciremo ad estrarre ancora più prestazione". Sul come invece cambia la guida dei piloti con queste nuove vetture, "ora quando si effettua un sorpasso bisogna prepararsi mentalmente molto di più, perché devi prevedere quello che succederà nelle curve e nei rettilinei successivi - ha sottolineato il monegasco - Non si tratta più solo di frenare più tardi dell'avversario: bisogna pensare a come gestire l'energia per difendersi e non subire un controsorpasso". Guardando avanti al resto del weekend, il ferrarista ha detto di aspettarsi un weekend molto intenso: "Con una sola sessione di libere e così tanto da imparare, sarà ancora più impegnativo, ma è una bella sfida e siamo pronti: i weekend Sprint mi sono sempre piaciuti".
Hamilton e la certezza sul divario tra Ferrari e Mercedes
"È decisamente troppo presto per dire se possiamo vincere. Penso che battere la Mercedes questo weekend sarà ancora una sfida estremamente complessa". Queste le parole del pilota Ferrari, Lewis Hamilton nel media day del Gran Premio della Cina. "Dobbiamo mettere in conto che gli altri alzeranno l'asticella: la McLaren recupererà terreno e anche la seconda Red Bull entrerà nel vivo della lotta. Per quanto ci riguarda, ci concentreremo solo sul fare il miglior lavoro possibile, cercando di estrarre il massimo potenziale dalla vettura", ha aggiunto il sette volte campione del mondo. C'è un divario da colmare dopo la doppietta di Russell e Antonelli a Melbourne (la prima per la Mercedes senza Hamilton dal GP d'Italia 1955): "Sapevamo che la Mercedes sarebbe stata forte, ma non immaginavamo che il distacco fosse così ampio. Tuttavia, non è un gap impossibile da colmare: servirà il massimo impegno da parte di tutti, nessuno escluso", ha aggiunto Hamilton.
L'attenzione dei media si è concentrata sugli sviluppi che la Ferrari ha già iniziato a portare, a cominciare dall'ala mobile posteriore soprannominata "Macarena": "Era prevista più avanti, ma il team ha lavorato duramente per riuscire a portarla qui e questo è una dimostrazione di come tutta la squadra stia molto determinato e stia spingendo al massimo, in pista come in fabbrica", ha concluso Hamilton.
