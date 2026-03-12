Leclerc e l'anno del cavallo in Cina: "Speriamo che aiuti la Ferrari". Hamilton: "La Mercedes sta volando, ma..."

Le Ferrari però non sono state a guardare e nel Gp inaugurale hanno centrato un ottimo podio per Charles Leclerc. Un terzo posto che fa ben sperare per il proseguio della stagione. "Sono a Maranello da molto tempo e aspetto l'anno del Cavallino rampante fin dall'inizio. Spero che questo sia l'anno nostro ma ci troviamo di fronte a una concorrenza molto agguerrita", ha detto il monegasco ai giornalisti prima del Gp della Cina, che è entrata nell'anno del cavallo, cosa che il ferrarista spera sia di buon auspicio per lui e la scuderia. Parlando della prossima gara, che prevede anche la Sprint, Leclerc ha ribadito di vedere "la Mercedes parecchio avanti al momento, ma a poco a poco, credo che potremo raggiungerla". Il pilota della Ferrari ha chiuso al terzo posto il Gp d'Australia, alle spalle delle Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli. "Abbiamo lavorato tantissimo per essere pronti per un weekend come questo. Era già un lavoro enorme essere pronti con queste monoposto così complesse in un fine settimana normale - ha aggiunto Leclerc -. In un weekend Sprint il lavoro è doppio perché abbiamo a disposizione pochissimi giri prima di dover essere al meglio per le qualifiche. Sarà una sfida enorme per tutti".