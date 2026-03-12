Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 12 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Perché il mese senza gare in Formula 1 sarà una grande occasione per la Ferrari

A causa della guerra e dell'annullamento delle gare in Bahrain e Arabia Saudita, si va verso un periodo di fermo mai così lungo: cinque settimane tra il GP Giappone (29 marzo) e Miami (3 maggio). Questo stop è un disastro per gli appassionati ma una grande chance per chi insegue le Mercedes
Fulvio Solms
3 min

"Annuncio e conferma: il GP d’Arabia Saudita avrà luogo come da programma il 17-19 aprile e non sarà cancellato, contrariamente a quanto affermato dai volgari media occidentali!". Ibrahim, simpatico opinionista di quel Paese, lo ha postato con tanto di punto esclamativo, ma le cose sono leggermente più complicate. Bahrain e Arabia Saudita sono oggi zone di guerra: gran parte dei materiali che la Formula 1 aveva lasciato a Sakhir dopo i test di febbraio, nella prospettiva di usarli in quel GP e poi successivamente a Gedda, sono ancora lì e di fatto bloccati. Nessuno si azzarda ad andarli a prendere, né è oggi immaginabile organizzare un qualsiasi trasporto.

Perché non si può dire che verranno annullati due Gp

Ciò detto: per quanto l’annullamento sembri inevitabile, nessuno in Formula 1 - a cominciare da Liberty e FIA - può ammetterlo, perché andrebbe soggetto a denuncia da parte degli organizzatori locali, con tanto di richiesta di danni. La questione è dunque formale, anche per le enormi implicazioni assicurative. Per la stessa ragione, la FIA e lo stesso d.t. Tombazis si sono rifiutati di dare risposta alla nostra domanda su come verrà considerato il GP di Miami in caso di annullamento delle due gare arabe: resterà GP6 come da schema originale o, essendo la quarta gara, diverrà GP4? Sarebbe importante saperlo visto che nel regolamento tecnico l’ADUO (possibilità di sviluppare la power-unit da parte di chi è in ritardo) scatta proprio in corrispondenza del “GP6".

Un intero mese senza gare: un'opportunità per la Ferrari (e non solo)

In ogni caso si va verso un periodo di fermo mai così lungo: cinque settimane tra il GP Giappone (29 marzo) e Miami (3 maggio), l’intero aprile vuoto, ma anche senza l’inattività forzata prevista per la sosta estiva. E in due mesi - tutto aprile e tutto maggio - le gare saranno solo due. Un deserto per gli appassionati ma una manna per chi deve mettere a fuoco le criticità, su tutte la difficoltà di ricarica elettrica (con relativo, necessario ri-equilibrio con la parte termica). E un’opportunità straordinaria per chi insegue – Ferrari, Red Bull, McLaren – di analizzare la mole di dati raccolti tra Melbourne e Shanghai (dove si corre domenica) per organizzare un primo massiccio pacchetto di sviluppi

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Formula 1

Da non perdere

Ferrari, ecco il nuovo look per il GP in CinaLa Ferrari ci crede e lotta, Leclerc gioca a Mario Kart

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS