Verstappen deluso dal nuovo regolamento: "Non mi diverto". E poi parla di ritiro dalla Formula 1

SHANGHAI (Cina) - Non piace a Max Verstappen il nuovo regolamento della Formula 1 2026, con le monoposto costrette a rallentare per "ricaricare" le power unit e la modalità sorpasso ("overtake mode") che, al contrario, dà una spinta propulsiva per superare gli avversari. L'olandese della Red Bull, quattro volte campione del mondo, ne parla con sarcasmo in vista del Gp della Cina del prossimo weekend, seconda gara stagionale dopo il debutto in Australia: "Ho scambiato il simulatore con il mio Nintendo Switch, in realtà mi sto allenando con Mario Kart . Trovare i funghi sta andando abbastanza bene, i gu sci blu sono un po' più difficili..". I funghi, in Mario Kart, hanno lo stesso effetto dell''overtake mode', dando un'improvvisa accelerazione alla macchina del celebre videogame.

Verstappen: "Non mi piace guidare in Formula 1"

Verstappen, dopo aver annunciato la partecipazione alla 24 Ore del Nürburgring, spera "di poter correre anche a Spa e, magari, a Le Mans nei prossimi anni. Sto combinando diverse attività ed è un po' conflittuale perché non mi piace molto guidare la Red Bull di Formula 1, ma mi piace lavorare con tutte le persone del team e anche con il reparto motori". Il pilota olandese è stato incalzato sull'eventualità di lasciare la Formula 1: "No, non voglio andarmene - ha risposto - ma mi piacerebbe divertirmi un po' di più, spero anche ovviamente che le cose migliorino. Lo so, ho avuto discussioni con Fom (la Formula One Management, n.d.r.) e Fia (la federazione internazionale dell'automobilismo, n.d.r.) e penso che stiamo lavorando per qualcosa, si spera. E si spera che migliori tutto". Poi parla della lotta per il Mondiale 2026: "Chi è in lizza per il titolo? Lo scopriremo, è questo il bello: possiamo fare tutte le congetture del mondo, ma la verità è che non conosciamo ancora l'andamento delle curve di sviluppo degli altri team".

Verstappen accoglie Hadjar

Il fuoriclasse della Red Bull ha avuto belle parole per il nuovo compagno di squadra Isack Hadjar, costretto a ritirarsi in gara a Melbourne per un problema al motore dopo un terzo posto in qualifica: "Ha disputato un primo fine settimana estremamente solido. Anche quando ho avuto i miei problemi in qualifica, vederlo lì davanti, nelle posizioni che contano, è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno come team. È stato un ottimo inizio, speriamo di continuare su questa strada". Poi, tornando sulla 24 Ore del Nürburgring, ha spiegato: "Mi piacciono queste grandi gare endurance, ricordo che quando ero piccolo mio padre partecipava a queste competizioni. Mi piace correre anche con altre auto e questa è la prima volta che posso partecipare seriamente alla 24 Ore del Nürburgring",