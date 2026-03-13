In Cina è ancora dominio Mercedes ma la Ferrari non molla. Le parole di Hamilton fanno sperare per la Sprint

"Una sessione molto frustrante. Ho fatto un errore nel primo giro, nel secondo stavo andando bene ma ho perso 4 decimi in rettilineo e dobbiamo capire cos'è successo. Non credo che la nuova ala cambi il quadro della situazione. In gara dovremmo essere un po' più forti rispetto alle qualifiche, dove la Mercedes sembra un passo in avanti. Speriamo di rimontare domani". Così il pilota della Ferrari, Charles Leclerc , ai canali ufficiali del Circus dopo la qualifica sprint al Gran Premio di Cina di Formula 1 , chiusa dal monegasco al sesto posto.

Hamilton, l'ottimismo in vista della Sprint

"Sono molto soddisfatto, il team ha fatto un lavoro fantastico, soprattutto i miei ingegneri che hanno ribaltato la macchina dopo una prima sessione complicata. L'auto mi ha dato belle sensazioni, ma perdiamo parecchio tempo in rettilineo per cui abbiamo tanto lavoro da fare. Dobbiamo spingere tantissimo a Maranello per migliorare in termini di potenza". Queste le parole di Lewis Hamilton dopo il quarto posto raccolto nelle qualifiche sprint del Gp di Cina di Formula 1. "Sapevamo che Mercedes era partita prima di noi e di tutti gli altri, hanno fatto un lavoro fantastico - ha aggiunto - Noi dobbiamo salire di livello per ridurre quel divario. Il mancato utilizzo dell'ala 'macarena'? Non saprei perché siamo tornati indietro, abbiamo un po' affrettato i tempi per poterla avere qui però magari era un pochino prematuro. Era andata alla grande ma lavoreremo per riportarla quando sarà pronta".

La rabbia di Verstappen: "Un disastro"

Max Verstappen sfoga invece tutta la sua frustrazione dopo il pessimo piazzamento nelle qualifiche della Sprint: "Tutta la giornata è stata un disastro per quanto riguarda il passo. Non avevamo grip e bilanciamento, quello è il problema più grosso, perdevamo tanto in curva: questo ha innescato tanti altri problemi. Non so cosa possiamo provare per migliorare le cose in questo weekend". Così il pilota olandese della Red Bull ai canali ufficiali del Circus dopo la qualifica sprint al Gran Premio di Cina di Formula 1, chiusa con un deludente ottavo posto.