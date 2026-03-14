Gp Cina, Russell vince la gara sprint davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton

George Russell (Mercedes) ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Cina davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. La gara è stata condizionata dall'ingresso della safety car a pochi chilometri dal termine. Ad un giro dalla fine Hamilton è riuscito a passare Norris e salire così al terzo posto. Russel, vincitore del primo Gran Premio in Australia, si è imposto con un distacco di 0"674 su Leclerc e di 2"554 su Hamilton.

Le parole di Leclerc

"Ho gestito molto all'inizio, ma sono contento della gara. Il passo era molto buono e siamo più vicini che in qualifica. Ho avuto qualche slittamento prima della ripartenza della safety car, ma era un problema di temperatura delle gomme". Queste le parole di Charles Leclerc (Ferrari) dopo il secondo posto nella sprint race del Gran Premio di Cina, secondo appuntamento del Mondiale di F1 2026.

Le parole di Hamilton

"Devo ringraziare il team per averci messo nella posizione di lottare con Mercedes, ma per ora hanno più velocità di punta. Ho consumato le gomme nei sorpassi con Russell, ma sono contento della macchina". Così Lewis Hamilton (Ferrari) dopo il terzo posto nella sprint race del Gran Premio di Cina, secondo appuntamento del Mondiale di F1 2026.