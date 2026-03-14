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F1, annullati i Gp in Bahrein e in Arabia Saudita: il comunicato ufficiale
La decisione presa per motivi di sicurezza legati alla guerra con l’Iran
La Formula 1 e la Fia hanno annullato i prossimi Gran Premi in Bahrein e in Arabia Saudita per motivi di sicurezza legati alla guerra con l’Iran. L’annuncio è stato fatto nelle prime ore di domenica mattina a Shanghai, in vista del Gran Premio di Cina. La Formula 1 avrebbe dovuto correre in Bahrein il 12 aprile e nella città saudita di Jeddah il 19 aprile.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Formula 1