Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 14 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
F1, annullati i Gp in Bahrein e in Arabia Saudita: il comunicato ufficiale© APS

F1, annullati i Gp in Bahrein e in Arabia Saudita: il comunicato ufficiale

La decisione presa per motivi di sicurezza legati alla guerra con l’Iran
La Formula 1 e la Fia hanno annullato i prossimi Gran Premi in Bahrein e in Arabia Saudita per motivi di sicurezza legati alla guerra con l’Iran. L’annuncio è stato fatto nelle prime ore di domenica mattina a Shanghai, in vista del Gran Premio di Cina. La Formula 1 avrebbe dovuto correre in Bahrein il 12 aprile e nella città saudita di Jeddah il 19 aprile.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Formula 1

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS