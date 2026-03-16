Vasseur alza la voce e difende la Ferrari: "Ci state danneggiando, quando è troppo è troppo"

Solitamente è calmo ma deciso nel difendere le sue idee. Stavolta, però, un'ipotesi assurda gli ha fatto alzare la voce , per difendere il suo progetto e la sua Ferrari . Frederic Vasseur , team principal della Scuderia di Maranello, non ha usato mezzi termini durante la conferenza stampa dopo il Gran Premio di Cina, che ha visto la Rossa confermarsi come seconda forza dietro le Mercedes e, soprattutto, regalare spettacolo .

F1, caos partenze: cosa sta succedendo

Sul circuito di Shanghai la Ferrari si è resa nuovamente protagonista di una super partenza, a differenza dei tanti problemi che gli altri team non riescono a superare. Il motivo? Il team di Maranello ha studiato il nuovo regolamento nei minimi dettagli, individuando subito il problema legato alle partenze e lavorando duramente per risolverlo, adattando la monoposto alle regole. Cosa che, invece, gli altri team non hanno fatto. La loro soluzione è stata quella di fare pressione sulla FIA per cambiare le regole, adattando così le regole alle monoposto inadatte. Ed è per questo motivo che sono stati introdotti i 5 secondi di 'pre-start', che permettono a tutti i team di raggiungere i giri necessari del motore. Un piccolo tempo di cui Ferrari non ha bisogno, avendo adattato il suo motore ad una partenza regolare, e non cambiata in corsa.

Vasseur sbotta: "Quando è troppo è troppo"

I 5 secondi, però, non bastano e gli altri team hanno anche la sfacciataggine di pressare la FIA per ottenere un 'pre-start' ancora più lungo. Un'ipotesi che ha fatto infuriare Vasseur, intervenuto duramente sulla questione: "Aggiungere altri secondi prima dello spegnimento dei semafori? Penso che abbiamo già modificato in modo sostanziale le regole della partenza con i cinque secondi di pre-start. Un anno fa sono andato dalla FIA mettendo in guardia tutti sul fatto che la partenza sarebbe stata difficoltosa con queste regole e mi è stato risposto che bisogna progettare la vettura in modo che rispetti il regolamento, non modificare il regolamento per adattarlo alla vettura. Noi l'abbiamo fatto, abbiamo progettato la vettura per rispettare il regolamento e adesso già i cinque secondi ci danneggiano. Quando è troppo è troppo. Per me la questione delle partenze è chiusa”.