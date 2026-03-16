Rientro trionfale per Kimi Antonelli , che in Cina ha riportato l'Italia sul gradino più alto del podio dopo 20 anni dall'ultima volta. Kimi ha dominato la gara, battendo la concorrenza del compagno di squadra Russell e delle Ferrari di Hamilton e Leclerc , trovando la sua prima vittoria in carriera alla sua seconda stagione in Formula Uno. E ora riceve i meritati elogi per un risultato straordinario.

Il trionfo di Antonelli in prima pagina sul Corriere dello Sport - Stadio

Il Corriere dello Sport - Stadio ha dedicato la sua prima pagina al suo fantastico trionfo, con la foto mentre festeggia sul podio e la scritta "King Kimi" a restituire il peso e l'importanza della sua impresa. Al rientro in Italia dopo il Gran Premio in Cina, il giovane pilota italiano ha ricevuto una copia all'aeroporto, posando anche per una foto.

Antonelli su Hamilton, Sinner e la sua vittoria: "È solo l'inizio..."

Ad aspettarlo c'erano anche tantissimi giornalisti, ansiosi di scoprire altri dettagli sulle sue emozioni, sulla sua vittoria e sul suo futuro: "Questa vittoria è solo un punto d'inizio - esordisce Antonelli -. Spero di continuare così perché siamo sulla strada giusta e sono veramente contento di aver riportato il tricolore sul gradino più alto del podio. La mia foto con Hamilton? Credo sia la foto dell'anno. È stato bellissimo il suo entusiasmo per la mia vittoria, mi ha sempre supportato anche quando è passato in Ferrari e io ho preso il suo posto. La dedica di Sinner? Mi ha sorpreso e mi ha fatto immenso piacere. Gli ho subito risposto, è stato molto carino. Tomba ha detto che vuole conoscermi? Lui è una leggenda, i miei genitori parlano molto spesso di Alberto, sarebbe bello poterlo conoscere".