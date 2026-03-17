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martedì 17 marzo 2026
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Kimi Antonelli: “Ora vorrei conoscere Tomba, e quell’abbraccio con Hamilton…”

Bolognese, i motori nel destino. Domenica ha vinto il suo primo GP e ieri è tornato a casa dopo il trionfo
Marco Tarozzi
1 min

BOLOGNA - Lunedì, ore 10.50, area Arrivi dell’Aeroporto Marconi di Bologna. Sarebbe anche una tranquilla mattina di inizio settimana, per quanto possa essere quieto l’andirivieni in uno scalo che negli ultimi anni ha incrementato la sua dimensione continentale. Non fosse che da Shanghai, via Istanbul, è appena atterrato il volto nuovo del grande circo della Formula Uno. Andrea Kimi Antonelli varca le porte di ingresso alla sua citt&a

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