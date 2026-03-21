Verstappen vola lontano dalla F1: trionfa al Nurburgring e zittisce le critiche a modo suo

Prime due gare della stagione con un deludende sesto posto e un ritiro, tanti problemi sulla sua RedBull , critiche e lamentele a non finire sulle nuove monoposto e sul nuovo regolamento della F1. Il 2026 di Max Verstappen non è iniziato nel migliore dei modi, con una situazione complicata che aveva portato anche a far nascere dubbi sul suo futuro. E mentre il team principal Laurent Mekies promette nuovi aggiornamenti che renderanno più competitiva la RedBull, Verstappen risponde alle critiche a modo suo: in pista .

Verstappen vola quando è lontano dalla F1

Non in Formula Uno però, dove si aspetta il weekend del Gran Premio del Giappone tra il 27 e il 29 marzo. Bensì sulle GT3, con il suo team "Verstappen Racing" e vincendo una delle gare più iconiche del motorsport, la 4 Ore al Nurburgring Nordschleife. Su uno dei circuiti più celebri del mondo, il famoso 'inferno verde', Verstappen ha portato al trionfo il suo team composto con i compagni Daniel Juncadella e Jules Gounon alla guida di una Mercedes-AMG GT3, sua rivale in F1 ma che ha invece guidato alla perfezione sulle complicate curve del Nurburgring.

Verstappen show al Nurburgring: "Oggi sono felice"

La giornata del quattro volte campione del mondo di F1 è iniziata con la pole conquistata in 7:51.751, ben 2 secondi più veloce del pilota in seconda posizione. Max ha guidato il primo e l'ultimo stint della gara, regalando spettacolo tra sorpassi e curve al limite, chiudendo con un vantaggio da capogiro di un minuto sulla vettura in seconda posizione. Lo show è poi proseguito ai box, con le parole di un Verstappen sempre pronto a dire la sua opinione in modo diretto e onesto: "È stato bello poter spingere senza dover pensare a batterie o simili. Ho fatto un sacco di lavoro simulatore, aiuta molto quando guidi qui per la prima volta, almeno sai dove vai, ciò aiuta molto. Poi si tratta di raggiungere la velocità con l'auto sulla Nordschleife. Questo tracciato è stupendo e vedere tutti i tifosi e la passione che hanno per la gara è sempre fantastico da vedere. Oggi sono molto felice di essere parte di questo”. Si inchina anche il suo unico rivale in pista, Christopher Haase, che ha visto l'olandese rimontarlo e poi sorpassarlo nonostante una difesa estremamente dura: "Non credo di essermi mai divertito così tanto, guidare contro Verstappen è stato magnifico". Se qualcuno stava iniziando ad avere dubbi sulla fame e sulle abilità di Verstappen, ecco pronta la risposta di Max.