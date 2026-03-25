Alonso salta il media day in Giappone: attesa per la nascita del primo figlio

Alonso in ritardo a Suzuka, ma c’è un motivo

Secondo quanto riportato da BBC Sport e MARCA, il ritardo sarebbe legato all’attesa per la nascita del figlio della compagna, Melissa Jimenez. Il team ha comunque rassicurato tifosi e addetti ai lavori: "Va tutto bene e Fernando sarà in pista in tempo per venerdì". Nonostante la presenza prevista per il weekend, Alonso non prenderà parte alla prima sessione di prove libere del venerdì. Al suo posto scenderà in pista il pilota di riserva Jak Crawford, che guiderà la monoposto in una delle sessioni obbligatorie dedicate ai rookie previste dal regolamento 2026.