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Alonso salta il media day in Giappone: attesa per la nascita del primo figlio

Il pilota spagnolo arriverà in ritardo al GP di Suzuka per motivi familiari, ma sarà in pista per il weekend
2 min

Fernando Alonso non prenderà parte al media day del Gran Premio del Giappone, in programma alla vigilia del weekend di gara. Il motivo? Una delle notizie più importanti della sua vita privata: l’imminente nascita del suo primo figlio. Il team Aston Martin F1 Team ha confermato ufficialmente che il due volte campione del mondo arriverà in ritardo in Giappone per “motivi familiari”, senza entrare nei dettagli.

Alonso in ritardo a Suzuka, ma c’è un motivo

Secondo quanto riportato da BBC Sport e MARCA, il ritardo sarebbe legato all’attesa per la nascita del figlio della compagna, Melissa Jimenez. Il team ha comunque rassicurato tifosi e addetti ai lavori: "Va tutto bene e Fernando sarà in pista in tempo per venerdì". Nonostante la presenza prevista per il weekend, Alonso non prenderà parte alla prima sessione di prove libere del venerdì. Al suo posto scenderà in pista il pilota di riserva Jak Crawford, che guiderà la monoposto in una delle sessioni obbligatorie dedicate ai rookie previste dal regolamento 2026.

 

 

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