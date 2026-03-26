Furia Verstappen contro un giornalista inglese: il retroscena in conferenza stampa prima del Gp Giappone

I fatti

In occasione del Gp di Abu Dhabi dello scorso anno, infatti, il cronista aveva posto a Verstappen una domanda sui 10 secondi di penalità rimediati nel precedente Gp di Spagna per un incidente con George Russell. Sanzione che ha fatto scivolare l'olandese dal quinto al decimo posto, facendogli perdere nove punti decisivi nella corsa al titolo piloti. Al termine della stagione, infatti, è arrivato secondo ad appena due lunghezze da Lando Norris. "Max, hai perso contro Lando per soli due punti. Cosa ne pensi ora dell'episodio con George Russell in Spagna? Col senno di poi, te ne penti?", aveva chiesto il cronista. "Ti dimentichi di tutto il resto che è successo nella mia stagione. L'unica cosa che menzioni è il Barcellona. Sapevo che sarebbe successo. Ora mi stai facendo un sorriso stupido. Non lo so", aveva replicato, piccato, Verstappen.

Verstappen: "Vai fuori"

Nuova stagione, stessa ruggine. Verstappen non ha dimenticato l'episodio e così in occasione della conferenza a Suzuka, quando ha riconosciuto il giornalista, ha detto: "Non parlo se prima non se ne va". "Per la domanda dell'anno scorso ad Abu Dhabi?", ha chiesto il cronista. "Sì", ha risposto Verstappen. Il giornalista ha insistito sull'argomento, sino a quando l'olandese ha sbottato: "Fuori". "Sei davvero così sconvolto?", ha domandato ancora il reporter. "Fuori, sì, fuori", ha tagliato corto il pilota. Il giornalista ha, infine, lasciato la sala stampa. E Verstappen ha chiosato: "Ora possiamo iniziare".