F1, si corre in Giappone: qualifiche e gara, tutti gli orari e come vederle

Gp di Suzuka, ecco dove vederlo in tv e streaming

Il Gp giapponese sul circuito di Suzuka sarà disponibile in diretta tv su Sky (per abbonati) e in streaming su SkyGo e NOW (per abbonati), mentre le repliche saranno disponibili in chiaro, ma in differita. La replica delle Qualifiche sarà disponibile dalle 14:45 di sabato 28 marzo, mentre, la replica del Gp sarà disponibile dalle 11:15 di domenica 29. Tutte le notizie, le parole dei protagonisti, i retroscena e la diretta testuale della gara sarà disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.