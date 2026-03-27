F1, si corre in Giappone: qualifiche e gara, tutti gli orari e come vederle
La Ferrari a caccia del primo successo stagionale, Antonelli, reduce dalla vittoria in Cina, per provare a ripetersi e Russell per confermarsi leader del Mondiale. Tutto questo sull'iconico circuito a 'otto' di Suzuka, in Giappone. Quasi 6km (5.807 metri), 18 curve, di cui 10 a destra e 8 a sinistra, un sottopasso con il relativo ponte e un totale di 53 giri per decretare il vincitore del terzo Gran Premio di F1 della stagione, dopo il dominio Mercedes in Australia e in Cina. La 'Rossa' di Leclerc e Hamilton andrà a caccia di riscatto, ma dietro ci sono anche Red Bull e McLaren che puntano a tornare competitive.
Gran Premio del Giappone, data e orari di qualifiche e gara
Questo è il programma del weekend giapponese di F1, con la lotta tra Mercedes e Ferrari che ripartirà sul circuito di Suzuka.
SABATO 28 MARZO
Prove libere 3: ore 3.30-4.30 italiane
Qualifiche: ore 7 italiane
DOMENICA 29 MARZO
Gara: ore 7 italiane
Gp di Suzuka, ecco dove vederlo in tv e streaming
Il Gp giapponese sul circuito di Suzuka sarà disponibile in diretta tv su Sky (per abbonati) e in streaming su SkyGo e NOW (per abbonati), mentre le repliche saranno disponibili in chiaro, ma in differita. La replica delle Qualifiche sarà disponibile dalle 14:45 di sabato 28 marzo, mentre, la replica del Gp sarà disponibile dalle 11:15 di domenica 29. Tutte le notizie, le parole dei protagonisti, i retroscena e la diretta testuale della gara sarà disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.
La Ferrari a caccia del primo successo stagionale, Antonelli, reduce dalla vittoria in Cina, per provare a ripetersi e Russell per confermarsi leader del Mondiale. Tutto questo sull'iconico circuito a 'otto' di Suzuka, in Giappone. Quasi 6km (5.807 metri), 18 curve, di cui 10 a destra e 8 a sinistra, un sottopasso con il relativo ponte e un totale di 53 giri per decretare il vincitore del terzo Gran Premio di F1 della stagione, dopo il dominio Mercedes in Australia e in Cina. La 'Rossa' di Leclerc e Hamilton andrà a caccia di riscatto, ma dietro ci sono anche Red Bull e McLaren che puntano a tornare competitive.
Gran Premio del Giappone, data e orari di qualifiche e gara
Questo è il programma del weekend giapponese di F1, con la lotta tra Mercedes e Ferrari che ripartirà sul circuito di Suzuka.
SABATO 28 MARZO
Prove libere 3: ore 3.30-4.30 italiane
Qualifiche: ore 7 italiane
DOMENICA 29 MARZO
Gara: ore 7 italiane