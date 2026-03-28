Kimi Antonelli conquista la pole in Giappone: Mercedes domina, Ferrari dietro
È ancora Kimi Antonelli il protagonista della Formula 1. Il giovane pilota italiano della Mercedes conquista la pole position nel Gran Premio del Giappone, terza gara della stagione, fermando il cronometro a 1’28”778 sul circuito di Suzuka. Per Antonelli si tratta della seconda pole consecutiva, dopo quella ottenuta in Cina.
I risultati delle qualifiche a Suzuka: le Ferrari inseguono
La Mercedes piazza una doppietta in prima fila con George Russell, staccato di quasi tre decimi dal compagno di squadra. In seconda fila scatterà Oscar Piastri su McLaren, seguito dalla Ferrari di Charles Leclerc, distante oltre sei decimi. Più indietro l’altra Rossa di Lewis Hamilton, che partirà sesto alle spalle di Lando Norris. Settima posizione per Pierre Gasly su Alpine, davanti alla Red Bull di Isack Hadjar. Chiudono la top ten Bortoleto e Lindblad, ma la vera sorpresa è l’eliminazione di Max Verstappen già nel Q2: il campione del mondo partirà infatti solo undicesimo, fuori dalla lotta per la pole.
La gioia di Antonelli e la sfida di Russell
"Sono molto contento, è stata una buona sessione e mi sono sentito molto bene in macchina. A ogni tentativo continuavo a migliorare". Così Kimi Antonelli dopo aver conquistato la pole position nel Gran Premio del Giappone di Formula 1. La sfida al Mondiale sembra essere tutta in famiglia Mercedes. Così Russell alla fine della qualifica: "Kimi ha fatto un grandissimo lavoro. È stata una sessione strana per noi: siamo stati molto veloci per tutto il weekend, poi dopo alcuni aggiustamenti seguiti alle libere 3 ci siamo ritrovati all’inizio delle qualifiche senza il giusto feeling. Dobbiamo capire cosa è successo. Le ultime due qualifiche non sono andate benissimo, ma la gara è domani".
È ancora Kimi Antonelli il protagonista della Formula 1. Il giovane pilota italiano della Mercedes conquista la pole position nel Gran Premio del Giappone, terza gara della stagione, fermando il cronometro a 1’28”778 sul circuito di Suzuka. Per Antonelli si tratta della seconda pole consecutiva, dopo quella ottenuta in Cina.