Kimi Antonelli conquista la pole in Giappone: Mercedes domina, Ferrari dietro

La gioia di Antonelli e la sfida di Russell

"Sono molto contento, è stata una buona sessione e mi sono sentito molto bene in macchina. A ogni tentativo continuavo a migliorare". Così Kimi Antonelli dopo aver conquistato la pole position nel Gran Premio del Giappone di Formula 1. La sfida al Mondiale sembra essere tutta in famiglia Mercedes. Così Russell alla fine della qualifica: " Kimi ha fatto un grandissimo lavoro. È stata una sessione strana per noi: siamo stati molto veloci per tutto il weekend, poi dopo alcuni aggiustamenti seguiti alle libere 3 ci siamo ritrovati all’inizio delle qualifiche senza il giusto feeling. Dobbiamo capire cosa è successo. Le ultime due qualifiche non sono andate benissimo, ma la gara è domani".