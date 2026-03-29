SUZUKA - Le luci della ribalta se le è prese ancora una volta Kimi Antonelli , seconda vittoria consecutiva e nuovo leader del Mondiale , ma dietro è ancora Charles Leclerc a regalare spettacolo . Il monegasco fa contenta la Ferrari e i tifosi chiudendo al terzo posto una gara complicata, ma soprattutto fa contenta la F1 regalando uno show in pista tra sorpassi al limite e difese durissime.

Leclerc show a Suzuka: cosa è successo

Dopo una partenza non entusiasmante e la grande sfortuna di essersi fermato ai box poco prima dell'ingresso della Safety Car in pista, Leclerc si accende nel finale del Gran Premio del Giappone. Prima il sorpasso sul compagno di squadra Hamilton, poi la lotta con Russell per tenersi una posizione sul podio contro lo strapotere della Mercedes. Ultimi giri, per la precisione tra il giro 50 e il giro 51, Russell sfrutta il lungo rettilineo e la maggior potenza della sua monoposto per passare il monegasco sulla chicane. Charles non ci sta, resta vicinissimo sul rettilineo del traguardo e in curva-1 getta il cuore oltre l'ostacolo. Una manovra ad alto rischio, ma anche di straordinaria tecnica: resta sull'esterno, tiene la SF-26 entro i limiti della pista e non lascia l'acceleratore, uscendo davanti a Russell.

Il team radio per Leclerc diventa virale

Un sorpasso da applausi, con il video che sta rimbalzando sui social dove è diventato rapidamente virale. E dal muretto del team di Maranello, l'ingegnere di pista Bryan Bozzi si lascia andare ad un'espressione 'colorita' per commentare una manovra spettacolare: "Hai due palle d'acciaio". Espressione poco tecnica ma sicuramente significativa di quanto ha fatto Leclerc, che si è potuto affidare solo alle sue abilità per tenere dietro una Mercedes ai limiti del regolamento.