Verstappen e Norris si alleano contro la nuova F1, se la ridono e attaccano: "Non ci ascoltate!"

SUZUKA (Giappone) - Lo scorso anno battagliavano per la prima posizione, con un'uscita dalla pitlane che fece discutere dopo una 'spinta' verso l'esterno. In questa stagione, invece, Max Verstappen e Lando Norris si devono accontentare di una gara anonima, vissuta senza mai essere realmente competitivi. L'inglese, campione del mondo in carica, si ritrova terzo dopo la partenza ma viene rapidamente ripreso dalle Mercedes e da Leclerc, chiudendo quinto davanti ad Hamilton. L'olandese, invece, arriva al traguardo ottavo dopo essere rimasto gran parte della gara bloccato dietro Gasly . Un Gran Premio poco esaltante per i due rivali, che dopo i numerosi attacchi della scorsa stagione (e anche nel pre-stagione) si sono ritrovati improbabili alleati contro il tanto odiato regolamento 2026.

Verstappen e Norris si alleano: le critiche alla nuova F1

Nel post-gara i due rivali si sono ritrovati uno fianco all'altro nelle rispettive interviste, potendo dunque sentire le risposte. "Non si riesce proprio a sorpassare come si deve - le parole di Verstappen -. Cioè, ci riesci ma poi sul rettilineo successivo non hai più batteria e quindi...". In quel momento Max sente anche Norris lamentarsi delle batterie: "Ho avuto problemi con le batterie? Ma non mi dire, che strano...". I due scoppiano a ridere, ritrovandosi alleati nella crociata contro le nuove monoposto. Norris, in qualità di campione del mondo in carica, attacca: "Cosa vorrei che fosse cambiato? Non ha senso dirlo onestamente. Non importa cosa diciamo noi piloti. Finché i fan si divertono, è questo che conta, a noi non ci ascoltano. Anche i piloti dovrebbero divertirsi? Chiaramente no". Ancora più duro Verstappen, arrivato a tre punti da Norris lo scorso anno: "Cosa ho pensato durante la gara? Mi sono messo a contare i giri che mancavano alla fine. 15... 10... 5... poi finalmente è finita questa gara. Futuro? Ci penserò nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. La F1 non è l'unica cosa della mia vita, ci sono tante altre cose da fare. Per rimanere deve diventare divertente".