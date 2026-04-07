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martedì 7 aprile 2026
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Bezzecchi e Kimi Antonelli da Valentino Rossi: riunione da brividi a Tavullia, mancava solo Sinner, però…

Vigilia di Pasqua dei leader dei Mondiali. Il leadr di Formula 1 riprende e non si cimenta sul tracciato da Flat Track
Mirco Melloni
3 min
Tagsoggi

I due leader delle principali serie a due e quattro ruote, assieme al padrone di casa che meglio di tutti unisce auto e moto. È stata una vigilia di Pasqua decisamente prestigiosa, quella del Ranch di Tavullia, dove accanto alle consuete presenze dei piloti della VR46 Riders Academy - che in ogni sabato senza gare si allenano in moto sul circuito sterrato sulle colline pesaresi - è comparso anche il battistrada della Formula 1, Andrea Kimi Antonelli, arrivato dalla vicina San Marino. Niente “sciacquate”, per utilizzare il termine di Marco Bezzecchi, atto a descrivere i successi schiaccianti di Antonelli nelle sfide sui kart contro i campioni delle due ruote. Kimi non si è cimentato sul tracciato da Flat Track - il contratto con la Mercedes non consente una pratica del genere - e si è limitato a osservare da bordo pista l’allenamento degli amici. D’altronde già da tempo il bolognese frequenta i protagonisti della MotoGP come Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi, oltre ovviamente a Valentino Rossi, che per i piloti italiani nati a cavallo tra fine vecchio e inizio nuovo millennio è una sorta di padre putativo.

Un incontro tra amici

Kimi e Bez erano comparsi assieme pochi giorni prima nell’ormai celebre immagine creata da Gianmarco Tamberi, per rispondere alle parole («Sport dilettantistici») dell’ex presidente FIGC Gabriele Gravina, mentre in precedenza si erano congratulati pubblicamente a vicenda, uno - Antonelli - impegnato in Estremo Oriente, l’altro - Bezzecchi - nel continente americano. Ma ai due poli opposti del pianeta, i due hanno vinto, andando in vetta al Mondiale. Un orgoglio per l’Italia che si è così potuta godere l’incontro - più unico che raro anche perché non dettato da esigenze di sponsor - tra il leader della Formula 1 e il suo omologo della MotoGP.

Mancava solo Sinner

Volendo fantasticare, alle immagini di Tavullia pubblicate sui social mancava soltanto un soggetto, dato che più volte Jannik Sinner si è complimentato sia con Kimi - l’altoatesino è un grande appassionato di F.1 - che con Bez, di persona ma anche con i canonici messaggi autografati sulla telecamera dopo un match vinto. Jannik, però, era impegnato nella sua Montecarlo. Ma l’appuntamento per la rimpatriata più lussuosa dello sport italiano potrebbe essere soltanto rinviato.

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