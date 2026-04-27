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lunedì 27 aprile 2026
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Torna finalmente la Formula 1, si corre il Gp Miami: Sprint, qualifiche e gara, tutti gli orari

Dopo più di un mese di stop, si accendono i motori in pista. Il quarto appuntamento del Circus è in America: ecco tutto quello che c'è da sapere sul circuito in Florida
2 min
TagsGP miamiferrariKimi Antonelli

L'ultimo Gp risale ormai ad un mese fa e si era tenuto in Giappone. Il weekend prossimo invece, si corre in Florida, per la quinta edizione del Gp di Miami. Kimi Antonelli, attuale leader del Mondiale, ritrova la pista su cui un anno fa aveva conquistato la pole nella qualifica sprint su un circuito a lui sconosciuto. Ecco alcuni dati sul tracciato di Miami, lunghezza: 5.410 km, con ben 19 (7 a destra e 12 a sinistra); I giri totali saranno 57. Lo scorso anno, la gara si era conclusa con la vittoria della McLaren di Piastri, seguito dal compagno di scuderia Norris e terzo Russel.

Ecco gli orari e le date del Gp di Miami

Il weekend in Florida, inizia venerdì 1 maggio e si concluderà domenica 3 maggio con la gara. Ecco gli appuntamenti:

Venerdì 1 maggio:
Ore 18:00 FP1;
Ore 22:30 Qualifica Sprint.

Sabato 2 maggio:
Ore 18:00 Gara Sprint;
Ore 22:00 Qualifiche.

Domenica 3 maggio: 
Ore 22:00 Gara.
23:30 Gara in differita.

Dove vedere il Gp di Miami

Il Gp americano, sul circuito della Florida, sarà trasmesso su Sky e su Now. Sarà possibile guardare in chiaro ed in diretta la Sprint di sabato alle 18:00 e le Qualifiche sabato sera alle 22:00 su TV8. Sullo stesso canale, sarà possibile guardare la gara in differita dalle 23:30.

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