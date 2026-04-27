Torna finalmente la Formula 1, si corre il Gp Miami: Sprint, qualifiche e gara, tutti gli orari

L'ultimo Gp risale ormai ad un mese fa e si era tenuto in Giappone. Il weekend prossimo invece, si corre in Florida, per la quinta edizione del Gp di Miami. Kimi Antonelli, attuale leader del Mondiale, ritrova la pista su cui un anno fa aveva conquistato la pole nella qualifica sprint su un circuito a lui sconosciuto. Ecco alcuni dati sul tracciato di Miami, lunghezza: 5.410 km, con ben 19 (7 a destra e 12 a sinistra); I giri totali saranno 57. Lo scorso anno, la gara si era conclusa con la vittoria della McLaren di Piastri, seguito dal compagno di scuderia Norris e terzo Russel.