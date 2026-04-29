F1 senza pace, dopo un mese di stop anche il Gp di Miami è a rischio: cosa sta succedendo

Potrebbe anche non disputarsi il Gran Premio di Formula 1 a Miami questo weekend, il rischio c'è ed è più che concreto. Le previsioni meteo mettono in allarme la praticabilità della pista tanto che l'ipotesi cancellazione non è più così remota, anzi. Dopo un mese di stop dall'ultima gara in Giappone, a causa dei due Gran Premi annullati in Medio Oriene, l'attesa potrebbe prolungarsi se le previsioni dovessero essere confermate: ad oggi, mercoledì 29 aprile, è previsto il 70% di probabilità di pioggia allo spegnimento dei semafori, con temporali e fulmini per tutto il pomeriggio (inizio gara alle 22 italiane).