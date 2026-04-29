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F1 senza pace, dopo un mese di stop anche il Gp di Miami è a rischio: cosa sta succedendo

Le previsioni meteo tengono in bilico la partenza del prossimo Gran Premio di Formula 1, il primo dopo i due annullati in Medio Oriente
2 min
TagsFormula 1GP miami

Potrebbe anche non disputarsi il Gran Premio di Formula 1 a Miami questo weekend, il rischio c'è ed è più che concreto. Le previsioni meteo mettono in allarme la praticabilità della pista tanto che l'ipotesi cancellazione non è più così remota, anzi. Dopo un mese di stop dall'ultima gara in Giappone, a causa dei due Gran Premi annullati in Medio Oriene, l'attesa potrebbe prolungarsi se le previsioni dovessero essere confermate: ad oggi, mercoledì 29 aprile, è previsto il 70% di probabilità di pioggia allo spegnimento dei semafori, con temporali e fulmini per tutto il pomeriggio (inizio gara alle 22 italiane).

Pioggia e fulmini vicino al circuito: cosa dice il regolamento

Secondo il regolamento di Formula 1, la presenza di fulmini nelle vicinanze del circuito può causare la sospensione o la cancellazione completa della gara, ecco perché a circa quattro giorni dal Gp la situazione rimane ancora in bilico. Venerdì e sabato dovrebbero essere invece giornate asciutte, il problema, quindi, riguarderebbe solamente il giorno della gara. 

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