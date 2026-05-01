Gran Premio di Miami: Cena a sorpresa di Barilla per le famiglie della Formula Uno  

MIAMI - Un invito speciale, un tavolo e un piatto di pasta condiviso tra persone che spesso sono lontane. È bastato questo a Barilla, Official Pasta Partner di Formula 1, per portare lo spirito della convivialità a Miami durante il primo giorno del FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2026.

Barilla ha accolto i membri del team e le loro famiglie presso il Torno Subito Miami, il ristorante dello Chef tre stelle Michelin Massimo Bottura, con la cucina diretta dallo Chef Bernardo Paladini, per una serata in cui i motori sono stati spenti e la vita quotidiana è tornata al centro dell'attenzione.

La serata ha anche celebrato l'inizio della nuova partnership tra Barilla e il Visa Cash App Racing Bulls (VCARB) Formula 1 Team, l'incontro tra due nomi nati nella stessa regione, l'Emilia- Romagna, la Food Valley d'Italia, e uniti da valori condivisi di eccellenza, passione e spirito familiare.

Per questa sera speciale, Barilla e VCARB hanno sorpreso i membri del team facendo volare le loro famiglie fino a Miami, creando una cena inaspettata piena di abbracci, risate, connessione e piatti di pasta condivisi. A rendere la serata ancora più speciale è stata la presenza di ospiti illustri, tra cui il futuro campione di VCARB Arvid Lindblad, che ha partecipato insieme a sua madre in linea con lo spirito family-first dell'evento, il Campione del Mondo di Formula 1 Nico Rosberg e la campionessa olimpica Mikaela Shiffrin con i rispettivi compagni. Insieme a loro, gli ospiti includevano anche membri dell'ecosistema più ampio di Formula 1, dagli ingegneri ai partner tecnici, dalle squadre di trasmissione ai media, riflettendo le tante persone che contribuiscono allo sport durante la stagione.

Un'occasione di riunione: qualcosa che non è scontato quando si viaggia per il mondo 24 weekend all'anno. E per una sera quella distanza è stata colmata e al centro di tutto c'era la pasta.

Quello spirito di convivialità, tipico dei pasti in famiglia all'italiana, continuerà per tutto il weekend, con le famiglie che resteranno per vivere il weekend di gara, dalla cena di giovedì fino al Gran Premio di domenica.

"Prendersi il tempo per stare insieme, anche quando gli orari lo rendono difficile, è al cuore di quello che facciamo," ha dichiarato Melissa Tendick, Presidente di Barilla Americas. "Man mano che approfondiamo il nostro coinvolgimento con Formula 1, inclusa la nostra nuova partnership con Visa Cash App Racing Bulls, siamo orgogliosi di creare momenti che riportano le persone a ciò che conta davvero: connettere le persone attraverso un pasto e sentirsi vicini alla famiglia e agli amici."

Arvid Lindblad, pilota VCARB ha dichiarato: "È stata una serata molto speciale vedere tutti riuniti insieme, dove abbiamo tutti spento i motori e acceso le nostre vite personali. Collaborare con Confidential - Not for Public Consumption or Distribution Barilla, un marchio che condivide i nostri valori e le nostre radici italiane, è stato particolarmente significativo, evidenziando l'importanza della connessione e delle persone dietro il nostro successo".

E mentre i motori continuano a correre a Miami, Barilla ci ricorda che la famiglia può essere ovunque: a casa, nel paddock, o attorno alla tavola. Informazioni su Barilla Group Barilla è un'azienda familiare, non quotata in Borsa, presieduta dai fratelli Guido, Luca e Paolo Barilla. Fu fondata dal bisnonno Pietro Barilla, che aprì un panificio a Parma nel 1877.

Oggi Barilla è famosa in Italia e nel mondo per la qualità dei suoi prodotti alimentari. Con i suoi brand - Barilla, Mulino Bianco, Pan di Stelle, Gran Cereale, Harrys, Pavesi, Wasa, Filiz, Yemina, Misko, Voiello, Academia Barilla, First, Catelli, Lancia, Splendor, Back To Nature e Pasta Evangelists - promuove una alimentazione gustosa, gioiosa e sana, ispirata alla dieta mediterranea e allo stile di vita italiano. Quando Pietro ha aperto il suo negozio 145 anni fa, lo scopo principale era quello di fare del buon cibo. Oggi quel principio è diventato il modo di fare business di Barilla, con 9.000 persone che lavorano per l'azienda e di una filiera che condivide i suoi valori e la passione per la qualità.