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F1, Ferrari scatenata a Miami: Leclerc davanti a tutti nelle libere, quarto Hamilton davanti ad Antonelli © Ansa/Epa

F1, Ferrari scatenata a Miami: Leclerc davanti a tutti nelle libere, quarto Hamilton davanti ad Antonelli 

Settimo crono per il campione del mondo su McLaren Lando Norris (+0''898). Tutti i dettagli
1 min
MIAMI - Prime e uniche prove libere del Gran Premio di Formula 1 di Miami nel segno della Ferrari, presentatasi in Florida con diversi aggiornamenti tra cui l'ala rotante 'macarena'. A segnare il miglior tempo è Charles Leclerc in 1'29''310 davanti alla Red Bull di Max Verstappen (+0''297) ed alla McLaren di Oscar Piastri (+0''448). Quarta l'altra Rossa di Lewis Hamilton (+0''467) che ha preceduto le Mercedes del leader del Mondiale Kimi Antonelli (+0''769) e di George Russell (+0''790). Settimo crono per il campione del mondo su McLaren Lando Norris (+0''898). 

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