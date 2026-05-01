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Gp Miami, qualifiche sprint: pole per Norris davanti ad Antonelli. Leclerc quarto
Quinta la Red Bull di Max Verstappen davanti alla Mercedes di George Russell e alla Ferrari di Lewis Hamilton, settima
Il campione del mondo della McLaren Lando Norris ha conquistato la pole position nella gara sprint del Gran Premio di Formula 1 di Miami in programma domani alle ore 18 italiane. Seconda posizione in griglia per Kimi Antonelli su Merceders davanti all'altra McLaren di Oscar Piastri ed alla Ferrari di Charles Leclerc, quarta. Quinta la Red Bull di Max Verstappen davanti alla Mercedes di George Russell ed alla Ferrari di Lewis Hamilton, settima.
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