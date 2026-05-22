F1, si corre a Montreal: ecco tutti gli orari e dove vedere il Gp di Canada
La Formula 1 riparte dal circuito semi-cittadino canadese dopo due weekend di assenza. Tracciato che è situato sull’isola di Notre-Dame, lungo il fiume San Lorenzo. Misura 4,361 chilometri e conta 14 curve. Anche questo Gran Premio, come quelli di Miami e di Cina, sarà caratterizzado dalla presenza della Sprint Race. Si tratta di una gara fondamentale visto che molte scuderie avranno numerosi aggiornamenti da testare. La Ferrari, in attesa delle decisioni della Fia sull'Aduo, si lancia all'inseguimento della Mercedes e dell'italiano Kimi Antonelli, reduce dai tre successi di fila di Cina, Giappone e Miami, nonché leader della classifica piloti. Ecco tutte le informazioni per seguire il weekend di Formula 1.
Gran Premio di Canada: ecco data e orari
Il Gp di Canada inizia venerdì 22 maggio con le Libere e si conclude domenica 24 con la gara. Ecco il programma completo di F1 sul circuito di Montreal:
Venerdì 22 maggio:
Prove libere 1 - ore 18:30
Qualifiche Sprint - ore 22:30
Sabato 23 maggio:
Sprint Race - ore 18:00
Qualifiche - ore 22:00
Domenica 24 maggio:
Gara in diretta - ore 22:00
Gara in differita - ore 23:30
GP Montreal: ecco dove vederlo in Tv e streaming
Il Gp Canadese sul circuito di Montreal, sarà disponibile in diretta tv su Sky (per abbonati) e in streaming su SkyGo e NOW (per abbonati). Su TV8 sarà possibile guardare, gratuitamente, in diretta gli eventi di sabato 23; Mentre la gara di domenica, verrà trasmessa in differita a partire dalle ore 23:30.