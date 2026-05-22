F1, si corre a Montreal: ecco tutti gli orari e dove vedere il Gp di Canada

La Formula 1 riparte dal circuito semi-cittadino canadese dopo due weekend di assenza. Tracciato che è situato sull’isola di Notre-Dame, lungo il fiume San Lorenzo. Misura 4,361 chilometri e conta 14 curve. Anche questo Gran Premio, come quelli di Miami e di Cina, sarà caratterizzado dalla presenza della Sprint Race. Si tratta di una gara fondamentale visto che molte scuderie avranno numerosi aggiornamenti da testare. La Ferrari, in attesa delle decisioni della Fia sull'Aduo, si lancia all'inseguimento della Mercedes e dell'italiano Kimi Antonelli, reduce dai tre successi di fila di Cina, Giappone e Miami, nonché leader della classifica piloti. Ecco tutte le informazioni per seguire il weekend di Formula 1.