Antonelli resta il più veloce nelle libere in Canada. Per Hamilton e Leclerc terzo e quarto tempo 

Kimi Antonelli show . Ancora una volta. L 'italiano, infatti, è stato il più veloce nell'unica sessione di prove libere del Gp del Canada , quinta prova del Mondiale di Formula 1 . Il pilota della Mercedes, leader della classifica, con il tempo di 1'13'402 ha preceduto di 142 millesimi il compagno di scuderia, George Russell. Terzo e quarto riscontro cronometrico per le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc , che però accusano ritardi rispettivamente 774 e 953 millesimi dall'italiano.

Molto vicino al monegasco c'è Max Verstappen, quinto con la Red Bull, a poco meno di un secondo di distacco da Antonelli. Dietro all'olandese ci sono le McLaren, con Lando Norris e Oscar Piastri, rispettivamente attardati di 1''397 e 1''561. Oltre i due secondi di distacco hanno accusato tutti gli altri piloti.

Sessione interrotta tre volte in Canada

La sessione a Montreal è stata interrotta ben tre volte per le uscite di pista di Liam Lawson (Racing Bulls), di Alex Albon (Williams), il quale avrebbe avuto l'incidente per tentare di evitare una marmotta, e di Esteban Ocon (Hass). I commissari per questo l'hanno prolungata rispetto ai 60 minuti previsti.