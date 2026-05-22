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Antonelli resta il più veloce nelle libere in Canada. Per Hamilton e Leclerc terzo e quarto tempo 

Le due Ferrari accusano ritardi rispettivamente 774 e 953 millesimi dall'italiano: tutti i dettagli
2 min
TagsF1canadaantonelli

Kimi Antonelli show. Ancora una volta. L'italiano, infatti, è stato il più veloce nell'unica sessione di prove libere del Gp del Canada, quinta prova del Mondiale di Formula 1. Il pilota della Mercedes, leader della classifica, con il tempo di 1'13'402 ha preceduto di 142 millesimi il compagno di scuderia, George Russell. Terzo e quarto riscontro cronometrico per le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, che però accusano ritardi rispettivamente 774 e 953 millesimi dall'italiano.

Molto vicino al monegasco c'è Max Verstappen, quinto con la Red Bull, a poco meno di un secondo di distacco da Antonelli. Dietro all'olandese ci sono le McLaren, con Lando Norris e Oscar Piastri, rispettivamente attardati di 1''397 e 1''561. Oltre i due secondi di distacco hanno accusato tutti gli altri piloti.

Sessione interrotta tre volte in Canada 

La sessione a Montreal è stata interrotta ben tre volte per le uscite di pista di Liam Lawson (Racing Bulls), di Alex Albon (Williams), il quale avrebbe avuto l'incidente per tentare di evitare una marmotta, e di Esteban Ocon (Hass). I commissari per questo l'hanno prolungata rispetto ai 60 minuti previsti.

 

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