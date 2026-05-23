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Qualifiche gara Sprint, dominio Mercedes in Canada: Russell precede Antonelli. Terza fila per le Ferrari

II leader del Mondiale chiude in seconda posizione. Al terzo e al quarto posto le McLaren di Norris e Piastri. Hamilton precede Leclerc
2 min

Le Mercedes dominano le qualifiche della Gara Sprint del Gran Premio del Canada. George Russell, che precede di 68 millesimi il compagno di squadra e leader del Mondiale Kimi Antonelli, ha guadagnato la pole position, al termine delle prove, nelle quali le vetture della scuderia inglese hanno dato la sensazione di avere una marcia in più rispetto alle altre. Antonelli partirà in prima fila, dalla seconda posizione. 

 

 

Le McLaren in seconda fila, poi le Rosse

In seconda fila, tre decimi abbondanti dalla coppia di testa, le due McLaren, con Lando Norris che ha preceduto Oscar Piastri. Le due Ferrari partiranno invece dalla terza fila: Lewis Hamilton, come già accaduto nelle prove libere, ha preceduto Charles Leclerc e partirà dalla quinta posizione.

Incidente per Alonso

Quarta fila per le due Red Bull: Max Verstappen ha fatto registrare il settimo tempo davanti al compagno di squadra Hadjar. Brutto incidente per Fernando Alonso. L'ex ferrarista si è fermato (causando una bandiera rossa) nel corso della SQ1.

 

 

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