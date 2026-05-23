Le Mercedes dominano le qualifiche della Gara Sprint del Gran Premio del Canada. George Russell, che precede di 68 millesimi il compagno di squadra e leader del Mondiale Kimi Antonelli, ha guadagnato la pole position, al termine delle prove, nelle quali le vetture della scuderia inglese hanno dato la sensazione di avere una marcia in più rispetto alle altre. Antonelli partirà in prima fila, dalla seconda posizione.