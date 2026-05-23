Gp Canada, Russell si prende la pole davanti ad Antonelli. Male le Ferrari
Continua il week-end perfetto per il redivivo George Russell, che dopo aver conquistato la Sprint Race, si prende anche la pole position del Gp del Canada, confermando lo strapotere delle Mercedes in questo week end nordamericano.
Prima fila Mercedes, seconda McLaren
Il britannico si conferma imprendibile e si piazza davanti a tutti in griglia, seguito dal compagno di scuderia Kimi Antonelli e dalle McLaren del campione del Mondo, Lando Norris, e di Oscar Piastri. Deludenti le Ferrari, che si piazzano in quinta e ottava posizione, rispettivamente con Hamilton e Leclerc.