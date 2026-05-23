Gp Canada, Russell si prende la pole davanti ad Antonelli. Male le Ferrari

Prima fila Mercedes, seconda McLaren

Il britannico si conferma imprendibile e si piazza davanti a tutti in griglia, seguito dal compagno di scuderia Kimi Antonelli e dalle McLaren del campione del Mondo, Lando Norris, e di Oscar Piastri. Deludenti le Ferrari, che si piazzano in quinta e ottava posizione, rispettivamente con Hamilton e Leclerc.