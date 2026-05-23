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Gp Canada, Russell si prende la pole davanti ad Antonelli. Male le Ferrari

Dopo aver vinto la Sprint Race, il britannico si ripete nelle qualifiche, piazzandosi davanti a Kimi e alle McLaren. Quinto Hamilton, ottavo Leclerc
1 min
TagsF1gp canadaqualifiche

Continua il week-end perfetto per il redivivo George Russell, che dopo aver conquistato la Sprint Race, si prende anche la pole position del Gp del Canada, confermando lo strapotere delle Mercedes in questo week end nordamericano.

 

 

Prima fila Mercedes, seconda McLaren

Il britannico si conferma imprendibile e si piazza davanti a tutti in griglia, seguito dal compagno di scuderia Kimi Antonelli e dalle McLaren del campione del Mondo, Lando Norris, e di Oscar Piastri. Deludenti le Ferrari, che si piazzano in quinta e ottava posizione, rispettivamente con Hamilton e Leclerc.

 

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