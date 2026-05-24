F1 diretta GP Canada: segui la gara di Antonelli, Leclerc e Hamilton LIVE

La Sprint Race ha regalato spettacolo e le prime tensioni tra i piloti Mercedes, ma ora è tutto pronto per il Gran Premio del Canada, quinto round del Mondiale di F1 sul circuito di Montréal. Tutti gli occhi sono puntati su Kimi Antonelli e George Russell, compagni di scuderia, rivali per il Mondiale e protagonisti di uno scontro durissimo nella mini-gara del sabato. Più dietro le Ferrari di Charles Leclerc (8°) e Lewis Hamilton (5°), che cercheranno una rimonta su una pista difficile per la Rossa. Ma attenzione alla grande incognita pioggia, con precipitazioni pesanti e vento forte previsti a Montréal proprio all'orario della partenza: possibili slittamenti o addirittura sospensioni. Segui la gara in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

22:16 Giro 5: Verstappen vola con il giro veloce Verstappen, ora in quarta posizione, fa segnare il giro veloce e si mette a caccia di Hamilton in terza posizione. Davanti Antonelli resiste all'assalto di Russell. 22:13 Giro 3: si ferma anche Norris! Antonelli in testa e Hamilton terzo! Clamoroso McLaren, errore incredibile di strategia: si ferma anche Norris per montare gomma media. Ora c'è Antonelli in testa con Russell e uno straordinario Hamilton dietro. Quinto Leclerc. 22:12 Giro 2: Piastri rientra subito ai box Lamentava grandi problemi con la gomma intermedia e dunque Piastri rientra subito ai box. Salgono Verstappen (5°) e Leclerc (6°). 22:10 +++ SI PARTE! Norris e Antonelli volano via! +++ Si spengono, finalmente, i semafori: inizia il GP del Canada! Partenza fantastica di Norris, in testa, e Antonelli che lo segue vicinissimo. Male Russell, che crolla in terza posizione dalla pole. Bene anche Hamilton che è quarto al momento. 22:07 Un altro giro di formazione Serve ancora un po' di tempo per spostare la Racing Bulls di Lindblad dal rettilineo: altro giro di formazione, il terzo. E intanto i piloti McLaren lamentano di non riuscire a tenere la vettura in pista. 22:05 Lindblad resta bloccato in pista Non riparte la Racing Bull di Lindblad, che resta bloccato sulla griglia di partenza e deve essere rimossa dagli steward. I piloti intanto sono pronti in griglia. 22:04 Problemi al semaforo, altro giro di formazione Clamoroso in Canada, le luci non si spengono e tanti piloti restano bloccati. Si farà un altro giro di formazione! 22:01 Tantissime scelte diverse tra i piloti! Gomma rossa per Antonelli e Russell, intermedia per Piastri e Norris, di nuovo rossa per Leclerc e Hamilton, ma anche media per Alpine e Racing Bulls: quante scelte diverse in pista! E intanto inizia il giro di formazione! 21:53 Piloti nelle loro monoposto, sarà una gara pazza Sembra che si partirà regolarmente, con una pioggia leggera sul circuito che non sembra rallentare le operazioni. Le condizioni del tracciato, il forte vento e le possibili precipitazioni renderanno questa una gara pazza da non perdere. 21:45 Inno canadese in pista, manca un quarto d'ora al via È il momento dell'inno canadese in pista mentre, ad un quarto d'ora dal via, non sta piovendo. Le condizioni sono ancora difficilissime, c'è anche tanto vento con cui fare i conti. 21:42 Riparte la lotta per Il Mondiale, Antonelli è ancora leader Vedremo se si partirà e soprattutto come si partirà. Si partirà con Antonelli leader del Mondiale e Russell dietro che lotterà per recuperare:

21:38 Briatore: "Sembra di correre sul ghiaccio" "Non c'è grip, sembra di correre sul ghiaccio, sarà una gara difficilissima". Così Flavio Briatore dalla griglia di partenza. 21:37 Il meteo sembra resistere, si valutano le mescole Per il momento non piove, ma la temperatura resta freddissima. Tutti i piloti sono al momento su gomma rossa, ma da valutare cosa accadrà prima della partenza. 21:26 Sarà una delle gare più fredde della storia della F1 Solo 12° in pista: sarà una delle gare più fredde nella storia della Formula Uno, che cerca di evitare di correre in giornate così per i problemi legati all'asfalto. 21:21 Antonelli contro Russell dopo il caos nella Sprint Sorpassi azzardati, incidenti sfiorati e team radio furiosi: Antonelli e Russell hanno acceso la loro rivalità nella Sprint qui in Canada. Occhi puntati sui due piloti Mercedes mentre si scende in pista per il giro di posizionamento. 21:19 GP Canada, la griglia di partenza completa: Russell davanti ad Antonelli Russell beffa Antonelli e partirà davanti a lui in pole, più dietro le Ferrari: ecco la griglia di partenza completa del GP del Canada.

21:16 Si corre sull'iconico circuito di Montréal: le strategie Pirelli Si correrà su uno dei tracciati più iconici del Mondiale, il circuito di Montréal con il suo lungo rettilineo, curve strette e il famoso "wall of Champions". Le strategie sono fortemente influenzate dalla pioggia, che potrebbe aumentare alla partenza o dopo pochi giri.