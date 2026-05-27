Gucci entra in Formula Uno: sarà il title partner di Alpine dal 2027, ecco cosa cambierà

Per la prima volta un luxury fashion brand entra nel mondo della Formula Uno . È ufficiale, infatti, la partnership tra Gucci e Alpine , con il celebre marchio di lusso che assumerà il ruolo di Title Partner . L'annuncio è arrivato dalla nuova introduzione di Gucci Racing, che si è mostrato con un logo dedicato, in cui il celebre motivo Interlocking G si affianca al wordmark Gucci Racing.

Gucci nuovo title partner di Alpine: cosa cambierà

A partire dalla prossima stagione nel 2027, la squadra del team principal Flavio Briatore correrà con il nome di 'Gucci Racing Alpine Formula One Team', portando sulla nuova livrea i colori di Gucci. Gucci Racing andrà a rappresentare il crocevia tra lusso e sport, con l'Alpine in F1 che sarà il primo territorio di espressione.

Gucci-Alpine: le parole di Bellettini, De Meo e Briatore

Francesca Bellettini, Presidente e CEO di Gucci: "La partnership con Alpine Formula One Team inaugura un nuovo capitolo nella nostra storia: Gucci è il primo luxury fashion brand a diventare Title Partner in Formula 1. Questo riflette la nostra ambizione e il ruolo che vogliamo ricoprire su questo palcoscenico. Con una portata globale senza precedenti, la Formula 1 è oggi un crocevia unico tra performance e cultura e Alpine Formula One Team è il partner giusto per dare vita a questa visione. Gucci Racing è molto più di una presenza sulla pista: è un'espressione di ciò che siamo e di dove vogliamo portare il brand. E c'è ancora molto altro in arrivo. Siamo grati ad Alpine e all'intero Gruppo Renault per condividere questa ambizione con noi".

Luca de Meo, CEO di Kering: "La Formula 1 si è spinta ben oltre lo sport, affermandosi come una delle piattaforme di contenuto premium più potenti al mondo: ogni stagione raggiunge oltre 1,5 miliardi di persone e continua ad attrarre un pubblico in forte espansione, più giovane e sempre più femminile. Come spazio di creatività, ricerca dell'eccellenza e conquista umana, la vediamo come una piattaforma unica per un brand di lusso: capace di aprire nuovi orizzonti, generare connessioni autentiche e costruire valore e desiderabilità nel lungo periodo, producendo al contempo un impatto misurabile e duraturo".

François Provost, CEO di Renault Group: "La Formula 1 è una delle piattaforme più dinamiche e attrattive dello sport mondiale. Per il Gruppo Renault, storico costruttore di Formula 1, rappresenta un asset strategico a sostegno dell'ambizione di Alpine: costruire notorietà, desiderabilità e influenza nei mercati, raggiungendo al contempo nuovi pubblici e le nuove generazioni. Accogliamo con entusiasmo l'opportunità di stringere un legame con Kering attraverso questa partnership, e non vediamo l'ora di costruire qualcosa di significativo insieme a Gucci a partire dal 2027".

Flavio Briatore, Executive Advisor di Alpine Formula One Team: "Avere un brand del calibro di Gucci come Title Partner di Alpine Formula One Team è qualcosa di cui sono enormemente orgoglioso. Ma non è tutto: sono altrettanto entusiasta delle possibilità che questa partnership porta con sé e dei grandi traguardi che potremo raggiungere insieme a livello globale. Il team di Enstone ha una storia fatta di scelte fuori dagli schemi, e ha già dimostrato che la moda può arrivare prima in Formula 1. Con performance in pista in costante miglioramento e il miglior punteggio a inizio stagione di sempre per Alpine, questa collaborazione con Gucci è la prova del crescente slancio del team. Voglio ringraziare Luca [de Meo] e Francesca [Bellettini] per la fiducia e la dedizione al progetto, e per aver contribuito a rendere questa partnership realtà".