Formula 1 Gp Monaco, orario e dove vederlo in tv e in streaming

Il Gran Premio di Monaco rappresenta una delle tappe più prestigiose e affascinanti del Mondiale di Formula 1. Piloti e scuderie sono pronti a confrontarsi lungo le strette e impegnative strade del Principato, in un fine settimana che si preannuncia ricco di emozioni. Tra scelte strategiche, gestione delle gomme e aspetti tecnici determinanti, saranno molti i fattori che potranno incidere sul risultato della gara. Tra i protagonisti più attesi a Monaco c'è Andrea Kimi Antonelli. Il pilota della Mercedes arriva da quattro successi consecutivi e guida il Mondiale con 43 punti di vantaggio sul compagno George Russell. Dopo il trionfo in Canada, l'italiano punta a confermarsi anche sulle strade del Principato. A Montecarlo, però, la potenza del motore conta meno e la Ferrari spera di inserirsi nella lotta per la vittoria. Lewis Hamilton è reduce dal secondo posto in Canada, mentre Charles Leclerc, vincitore a Monaco nel 2024 e beniamino di casa, vuole regalarsi un altro weekend da protagonista dopo il recente rinnovo con la Scuderia di Maranello.