Formula 1 Gp Monaco, orario e dove vederlo in tv e in streaming
Il Gran Premio di Monaco rappresenta una delle tappe più prestigiose e affascinanti del Mondiale di Formula 1. Piloti e scuderie sono pronti a confrontarsi lungo le strette e impegnative strade del Principato, in un fine settimana che si preannuncia ricco di emozioni. Tra scelte strategiche, gestione delle gomme e aspetti tecnici determinanti, saranno molti i fattori che potranno incidere sul risultato della gara. Tra i protagonisti più attesi a Monaco c'è Andrea Kimi Antonelli. Il pilota della Mercedes arriva da quattro successi consecutivi e guida il Mondiale con 43 punti di vantaggio sul compagno George Russell. Dopo il trionfo in Canada, l'italiano punta a confermarsi anche sulle strade del Principato. A Montecarlo, però, la potenza del motore conta meno e la Ferrari spera di inserirsi nella lotta per la vittoria. Lewis Hamilton è reduce dal secondo posto in Canada, mentre Charles Leclerc, vincitore a Monaco nel 2024 e beniamino di casa, vuole regalarsi un altro weekend da protagonista dopo il recente rinnovo con la Scuderia di Maranello.
Tutti gli orari del weekend di Formula 1 a Monaco
Il GP di Monaco seguirà il classico programma della Formula 1, con prove libere, qualifiche e gara distribuite nel corso del weekend. Gli appuntamenti in programma (ora italiana) sono:
- Prove Libere 1: venerdì 5, ore 13:30
- Prove Libere 2: venerdì 5, ore 17:00
- Prove Libere 3: sabato 6, ore 12:30
- Qualifiche (Q1, Q2, Q3): sabato 6 dalle ore 16:00
- Gara: domenica 7, ore 15:00
Dove vedere il GP di Monaco in tv e in streaming
L'intero weekend sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), disponibile anche tramite Sky Go, e in streaming sulla piattaforma NOW.