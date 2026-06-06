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Super Kimi Antonelli, è il più giovane di sempre in pole a Monaco: gli highlights delle qualifiche© Getty Images

Super Kimi Antonelli, è il più giovane di sempre in pole a Monaco: gli highlights delle qualifiche

Il leader del Mondiale continua a stupire e batte per pochi millesimi Verstappen e Hamilton. Delusione Leclerc: sbaglia l'ultimo giro e partirà quarto
1 min
Tagsantonellihighlightsqualifiche

MONTE-CARLO - È ancora Kimi Antonelli show, sempre più dominante in questa stagione di Formula Uno. Il pilota Mercedes diventa il più giovane in pole a Monte-Carlo, battendo per pochi millesimi la concorrenza di Verstappen e Hamilton. L'Italia torna in pole position nel Principato dopo l'ultima (e prima) volta con Jarno Trulli nel 2004. Delusione Leclerc: sbaglia l'ultimo giro e si deve accontentare della quarta posizione a casa sua. Rivivi le qualifiche con gli highlights.

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