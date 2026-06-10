Antonelli insieme a Sinner nella lista del Time: è tra le 100 personalità più influenti dello sport

Kimi Antonelli continua a bruciare le tappe. A soli 19 anni, il pilota della Mercedes è stato inserito dalla rivista americana Time nella lista delle 100 personalità più influenti dello sport mondiale nel 2026. Un riconoscimento prestigioso che lo vede accanto a campioni del calibro di LeBron James, Cristiano Ronaldo e dell'altro fenomeno italiano Jannik Sinner . Per il giovane bolognese si tratta dell'ennesima consacrazione internazionale dopo una stagione che lo sta trasformando da promessa a realtà assoluta della Formula 1. Il magazine americano non ha voluto sottolineare solo i risultati ottenuti in pista, ma anche la rapidità con cui Antonelli è riuscito a imporsi dopo essere stato scelto per raccogliere la pesantissima eredità di Lewis Hamilton.

Kimi Antonelli nella lista del Time con Sinner

La rivista statunitense ha ricordato un episodio che racconta bene la straordinaria ascesa del pilota italiano. Un anno fa, durante la sua stagione d'esordio in Formula 1, Antonelli festeggiava il primo podio della carriera e pochi giorni dopo affrontava gli esami di maturità. Oggi lo scenario è completamente cambiato. Archiviati gli studi, il talento azzurro si è concentrato esclusivamente sulle corse e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Nel 2026 ha conquistato cinque pole position consecutive: Cina e Giappone a marzo, Miami e Canada a maggio, fino all'impresa di Monaco. Una serie impressionante che certifica la sua crescita e la capacità di essere competitivo su qualsiasi circuito. Antonelli è inoltre diventato il più giovane pilota della storia a guidare la classifica del Mondiale di Formula 1, confermando il suo status di fenomeno generazionale.

In compagnia di Schumacher e Senna

A rendere ancora più speciale il momento del pilota Mercedes sono i paragoni con due autentiche leggende della Formula 1. Secondo il Time, Antonelli è entrato in un club esclusivissimo insieme a Michael Schumacher e Ayrton Senna, gli unici piloti capaci di conquistare tre pole position consecutive all'inizio di una simile cavalcata. C'è però un dettaglio che rende l'impresa dell'italiano ancora più sorprendente. A differenza dei due campioni che hanno scritto la storia della Formula 1, Antonelli non si è limitato a partire davanti a tutti: ha trasformato quelle pole anche in vittorie. Numeri che spiegano perché il mondo dello sport guardi ormai a lui come a uno dei protagonisti assoluti del presente e del futuro. A neppure venti anni Kimi non è più soltanto una promessa: è già una delle stelle più luminose della Formula 1,