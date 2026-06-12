Pirelli e Formula 1 ancora insieme: rinnovato l'accordo fino al 2028

Pirelli estende al 2028 la presenza in Formula 1, rimanendo fornitore unico del FIA Formula One World Championship. La FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) ha esercitato l’opzione per estendere l’attuale contratto con l’azienda italiana, prorogando, in accordo con FOM e Pirelli, di un anno il ruolo di Global Tyre Partner della Formula 1 e dei campionati collegati.

L’estensione di un anno era inserita nel contratto sottoscritto tra Pirelli, FIA e Formula 1 nel 2023, quando l’azienda aveva prolungato la propria presenza nella massima serie per il triennio 2025-2027. Pirelli sarà dunque fornitore esclusivo di pneumatici per il FIA Formula One World Championship, il FIA Formula 2 Championship, il FIA Formula 3 Championship e F1 Academy fino al termine della stagione 2028.

Ben Sulayem: "Forte collaborazione tra FIA, F1 e Pirelli"

Mohammed Ben Sulayem, Presidente della FIA, ha commentato così il prolungamento del rapporto con l'azienda italiana: “Pirelli è un partner importante per il FIA Formula One World Championship da molti anni, garantendo costantemente elevati standard di prestazioni, innovazione e sicurezza al massimo livello del nostro sport. L’estensione della partnership fino alla fine del 2028 offre stabilità al campionato e riflette la forte collaborazione tra FIA, Formula One Group e Pirelli. Insieme, continuiamo a promuovere l’innovazione e a sostenere la realizzazione di gare emozionanti per piloti, team e appassionati in tutto il mondo”.

Domenicali: "Prumuoviamo eccellenza e spetttacolo in pista"

“Abbiamo condiviso una storia e una partnership straordinarie con Pirelli, facendo affidamento in tutti questi anni sulla loro eccellenza tecnica e sulla loro attenzione alle prestazioni, all’innovazione e alla sostenibilità - ha aggiunto Stefano Domenicali, Presidente & CEO di Formula 1 - Sono quindi lieto che la FIA e noi prolungheremo questa collaborazione per un altro anno. Mentre continuiamo a rendere sempre più sfidante il quadro regolamentare tecnico, l’impegno di Pirelli per la qualità offre a tutti i team e alle categorie che rifornisce la tranquillità di lavorare con alcuni degli pneumatici più avanzati al mondo. Desidero ringraziare il Presidente della FIA, Sua Eccellenza Mohammed Ben Sulayem, e Marco Tronchetti Provera, Vicepresidente Esecutivo di Pirelli. Questa estensione è un altro straordinario esempio di collaborazione con partner esperti, la cui professionalità promuove l’eccellenza e garantisce il miglior spettacolo possibile in pista”.

Tronchetti Provera: "La F1 è il nostro miglior laboratorio"

Marco Tronchetti Provera, Vicepresidente Esecutivo di Pirelli, ha invece commentato: “Siamo lieti di estendere la nostra presenza in Formula 1 di un ulteriore anno al 2028, grazie all’accordo raggiunto con la FIA, sotto la guida del suo Presidente Mohammed Ben Sulayem, e Formula 1. Lo scorso anno, abbiamo superato il traguardo dei 500 Gran Premi, affrontando e vincendo, nella nostra lunga partecipazione, importanti sfide tecnologiche e di innovazione. Pirelli non è soltanto un fornitore ma un partner strategico che è stato capace di supportare la costante crescita del campionato, guidata dal lavoro congiunto della Federazione e del promotore. La Formula 1 rappresenta per noi il migliore laboratorio per innovare, sperimentare soluzioni tecniche all’avanguardia e migliorare continuamente i processi di ricerca e sviluppo, a beneficio dei pneumatici stradali di domani. L’estensione della partnership ci consente inoltre di continuare a supportare la F1 Academycontribuendo alla crescita e alla formazione dei nuovi talenti in ambito motorsport”.

Pirelli è partner esclusivo di Formula 1 dal 2011 ma è presente nella serie fin dalla gara inaugurale del 1950. In oltre 75 anni, l’azienda ha svolto un ruolo pioneristico nello sviluppo delle tecnologie legate ai pneumatici, accompagnando la continua evoluzione delle vetture nel corso della storia del campionato, incluso il recente cambiamento del regolamento tecnico.