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Bene Fornaroli al debutto in F1: quinto tempo nelle prime prove libere a Barcellona, Russell il più veloce

Il giovane pilota italiano prende il posto di Norris sulla McLaren e si mette subito in mostra. Piastri e Leclerc dietro all'inglese nei tempi
2 min
TagsFornaroliMcLarenF1

BARCELLONA - Si alza ufficialmente il sipario sul weekend della Formula Uno a Barcellona, settima tappa del Mondiale. Sessione speciale per i team e i piloti, con sette rookie che hanno preso il posto dei piloti ufficiali. Tra questi il più veloce è stato Leonardo Fornaroli, 21 anni e reduce dal trionfo in F2, che a bordo della McLaren di Lando Norris ha segnato il quinto tempo in 1:17.216, a poochi decimi di distacco dalle prime posizioni. Dietro di lui Paul Aron sull'Audi di Nico Hulkenberg, Dino Beganovic sulla Ferrari di Lewis Hamilton ha chiuso ottavo, mentre il danese Frederik Vesti (15°) ha guidato la Mercedes del leader del Mondiale Kimi Antonelli.

Russell il più veloce nelle prime prove libere

A far segnare il miglior tempo di questa prima sessione di prove libere è stato George Russell su Mercedes, girando sul circuito di Montmelò a Barcellona in 1:16.363. Dietro di lui Oscar Piastri su McLaren (+0.203), poi Charles Leclerc su Ferrari a +0.520 e Max Verstappen su Red Bull a +0.684. 

 

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