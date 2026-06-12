Bene Fornaroli al debutto in F1: quinto tempo nelle prime prove libere a Barcellona, Russell il più veloce

BARCELLONA - Si alza ufficialmente il sipario sul weekend della Formula Uno a Barcellona, settima tappa del Mondiale. Sessione speciale per i team e i piloti, con sette rookie che hanno preso il posto dei piloti ufficiali. Tra questi il più veloce è stato Leonardo Fornaroli, 21 anni e reduce dal trionfo in F2, che a bordo della McLaren di Lando Norris ha segnato il quinto tempo in 1:17.216, a poochi decimi di distacco dalle prime posizioni. Dietro di lui Paul Aron sull'Audi di Nico Hulkenberg, Dino Beganovic sulla Ferrari di Lewis Hamilton ha chiuso ottavo, mentre il danese Frederik Vesti (15°) ha guidato la Mercedes del leader del Mondiale Kimi Antonelli.