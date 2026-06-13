F1 diretta GP Barcellona: segui le qualifiche sul circuito di Montmeló LIVE

Si accende il weekend del Gran Premio di Barcellona , settima tappa del Mondiale di Formula Uno, con la sessione di qualifiche . Su un tracciato insidioso, dove il super-clipping farà da padrone, sarà importante partire il più avanti possibile per arrivare davanti nella decisiva curva-1. Occhi puntati su Antonelli , leader del campionato e 5 vittorie di fila, ma attenzione anche a Russell , il più veloce nelle prove libere, e alle Ferrari di Leclerc e Hamilton . Si parte alle ore 16 : segui la diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

Il weekend a Monte-Carlo ha sconvolto non poco la classifica: Antonelli sempre più leader, Hamilton secondo che sorpassa Russell e Leclerc . Ecco la situazione prima del GP di Barcellona.

"Questo potrebbe essere il mio ultimo Gran Premio qui a Barcellona". Questo il messaggio nella conferenza stampa qualche giorno fa dell'eroe di casa Fernando Alonso , con i numerosi tifosi che hanno risposto intonando cori per il due volte campione del mondo, pregandolo di restare in F1 . E in questa situazione spunta una clamorosa indiscrezione: non solo Alonso rimarrà in F1 nel 2027, ma potrebbe esserci anche un ritorno in Alpine! LEGGI TUTTO

15:08

Russell di nuovo il più veloce nelle ultime prove libere

I piloti torneranno in pista (ore 16) dopo l'ultima sessione di prove libere di questa mattina. George Russell si è confermato nuovamente il più veloce in pista, mentre Kimi Antonelli si è ritrovato lontano, solo al settimo posto. Secondo Oscar Piastri, poi Charles Leclerc, Lando Norris e Lewis Hamilton.

15:04

Il circuito di Montmelò e l'incubo super-clipping: l'analisi

Due lunghi rettilinei e un elegante misto di curve lente e veloci: questo è il circuito di Montmelò, in cui qualche settimana fa si è svolto anche una gara della MotoGP. Il tracciato della Catalogna farà riaffiorire il problema super-clipping, la drastica perdita di velocità in rettilineo quando si esaurisce la batteria della propria monoposto. Sarà cruciale, dunque, un'ottimale gestione dell'energia per non "piantarsi" in pieno rettilineo.