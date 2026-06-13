F1 diretta GP Barcellona: segui le qualifiche sul circuito di Montmeló LIVE
Si accende il weekend del Gran Premio di Barcellona, settima tappa del Mondiale di Formula Uno, con la sessione di qualifiche. Su un tracciato insidioso, dove il super-clipping farà da padrone, sarà importante partire il più avanti possibile per arrivare davanti nella decisiva curva-1. Occhi puntati su Antonelli, leader del campionato e 5 vittorie di fila, ma attenzione anche a Russell, il più veloce nelle prove libere, e alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. Si parte alle ore 16: segui la diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.
15:29
Costruttori: Mercedes sempre più lontana, la Ferrari lotta e ci prova
Situazione classifica costruttori: Mercedes prende sempre più distacco grazie al super Antonelli, Ferrari lotta e prova a mantenersi vicina per una possibile rimonta.
15:20
Clamorosa indiscrezione su Alonso: dal possibile ritiro al "2027 in Alpine"
"Questo potrebbe essere il mio ultimo Gran Premio qui a Barcellona". Questo il messaggio nella conferenza stampa qualche giorno fa dell'eroe di casa Fernando Alonso, con i numerosi tifosi che hanno risposto intonando cori per il due volte campione del mondo, pregandolo di restare in F1. E in questa situazione spunta una clamorosa indiscrezione: non solo Alonso rimarrà in F1 nel 2027, ma potrebbe esserci anche un ritorno in Alpine! LEGGI TUTTO
15:15
Antonelli sempre più leader, a Barcellona riparte la lotta per il Mondiale
Il weekend a Monte-Carlo ha sconvolto non poco la classifica: Antonelli sempre più leader, Hamilton secondo che sorpassa Russell e Leclerc. Ecco la situazione prima del GP di Barcellona.
15:08
Russell di nuovo il più veloce nelle ultime prove libere
I piloti torneranno in pista (ore 16) dopo l'ultima sessione di prove libere di questa mattina. George Russell si è confermato nuovamente il più veloce in pista, mentre Kimi Antonelli si è ritrovato lontano, solo al settimo posto. Secondo Oscar Piastri, poi Charles Leclerc, Lando Norris e Lewis Hamilton.
15:04
Il circuito di Montmelò e l'incubo super-clipping: l'analisi
Due lunghi rettilinei e un elegante misto di curve lente e veloci: questo è il circuito di Montmelò, in cui qualche settimana fa si è svolto anche una gara della MotoGP. Il tracciato della Catalogna farà riaffiorire il problema super-clipping, la drastica perdita di velocità in rettilineo quando si esaurisce la batteria della propria monoposto. Sarà cruciale, dunque, un'ottimale gestione dell'energia per non "piantarsi" in pieno rettilineo.
15:00
GP di Barcellona, è il momento delle qualifiche: si parte alle ore 16
Sessione importante su un tracciato pieno di insidie per i piloti, tra super-clipping e lunghi rettilinei. Non sarà una sessione decisiva come a Monte-Carlo, ma tutti vorranno lottare per la pole: aggiornamenti, tempi e cronaca in tempo reale sul corrieredellosport.it