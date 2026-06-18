Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 18 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Kimi Antonelli dal Papa, un sogno che verrà esaudito nel solco di Senna© Getty Images

Kimi Antonelli dal Papa, un sogno che verrà esaudito nel solco di Senna

In Vaticano sono certi: presto Leone XIV riserverà un'udienza al giovanissimo leader del mondiale F1 che guarda al Pontefice come una fonte d'ispirazione nella quale rispecchia i valori cristiani e solidali di Ayrton, il modello di fede e di sport del Ragazzo Prodigio italiano
Xavier Jacobelli
1 min

Kimi Antonelli entusiasma la Formula Uno e gli appassionati che, dopo il trionfo di Hamilton nel Gran Premio di Barcellona, pregustano il gran duello fra il Ragazzo Prodigio della Mercedes e il sette volte campione del mondo capace di risvegliare l'orgoglio di milioni di ferraristi. Ma c'è anche un altro aspetto della personalità di Kimi che rispecchia i valori a lui trasmessi dalla famiglia e nei quali è cresciuto. Principi di fede e solidariet&a

Sblocca tutta l'intervista esclusiva

Sito illimitato con Plus+

€ 49,90

€ 3,00 / 1 anno

 

Abbonati ora

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS