Kimi Antonelli dal Papa, un sogno che verrà esaudito nel solco di Senna

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Kimi Antonelli entusiasma la Formula Uno e gli appassionati che, dopo il trionfo di Hamilton nel Gran Premio di Barcellona, pregustano il gran duello fra il Ragazzo Prodigio della Mercedes e il sette volte campione del mondo capace di risvegliare l'orgoglio di milioni di ferraristi. Ma c'è anche un altro aspetto della personalità di Kimi che rispecchia i valori a lui trasmessi dalla famiglia e nei quali è cresciuto. Principi di fede e solidariet&a
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