Il Gran Premio d'Austria classificato ad alto rischio caldo: cosa cambia per i piloti 

Le temperature estreme stanno per diventare le vere protagoniste del Gran Premio d’Austria di Formula 1 . Con le previsioni che annunciano oltre 31°c per tutto il fine settimana, l a Fia ha classificato l’evento come “ad alto rischio caldo” , attivando per la prima volta nella stagione 2026 le misure speciali previste dal regolamento per tutelare la salute dei piloti.

Kit di raffreddamento in Formula 1

Tra queste misure c'è la possibilità di utilizzare un kit di raffreddamento obbligatorio: una giacca ignifuga indossata sotto la tuta, attraversata da un liquido refrigerante (come il glicole) che aiuta a gestire il calore. Il sistema non è obbligatorio, ma i piloti che decideranno di non usarlo dovranno caricare 5 kg di zavorra aggiuntiva sulla vettura per mantenere la parità tecnica.

Austria nell'ondata di calore

L’Austria segna così il primo appuntamento del 2026 colpito da questa classificazione, nel pieno di un’ondata di calore che sta flagellando l’Europa centrale con valori record. Una situazione già vissuta in passato a Singapore e negli Stati Uniti, dove le temperature nell’abitacolo hanno facilmente superato i 40°C, rese ancora più insostenibili dalla tuta ignifuga obbligatoria.